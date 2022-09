Oknyomozó újságíró meggyilkolásával gyanúsítanak egy demokrata politikust az Egyesült Államokban

P. L.;

Robert Telles DNS-ét megtalálták a halálos késelés helyszínén.

Halálra késelték Jeff Germant, a Las Vegas Review-Journal oknyomozó újságíróját. A rendőrség az ügyben egy embert tartóztatott le, a lap a helyi serifftől úgy értesült, a gyanúsított Robert Telles, egy helyi demokrata politikus, akinek tevékenysége után az újságíró nyomozott.

A rendőrség szerda reggel tartott házkutatást Robert Tellesnél emberölés gyanúja miatt. Csütörtökön pedig bejelentették, hogy a politikus DNS-ét megtalálták a halálos késelés helyszínén.

Glenn Cook, a Las Vegas Review-Journal vezető szerkesztője a hírt úgy kommentálta, Robert Telles letartóztatása egyszerre jelent óriási megkönnyebbülést és felháborodást a lap hírszolgálatának kollégájuk meggyilkolása miatt, aki egy választott tisztviselő ügyeiről gyűjtött információt. „Az újságírók nem tudják elvégezni azt a fontos munkát, amelyet közösségeink megkívánnak, ha attól tartanak, hogy a tények bemutatása erőszakos megtorláshoz vezethet” - fogalmazott.

A nyomozók kihallgatták a politikust, jelenleg bírósági meghallgatásra vár. A házánál érdeklődő újságírók kérdéseire nem válaszolt.

