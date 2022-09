Korom Milán;

Az adrenalin miatt nem fél

A 14 éves Simon Hanna a 15 és 17 éven aluliak között is a legjobbnak bizonyult az IQ Foil szörfvilágbajnokságon.

Magyar sporttörténeti pillanat játszódott le a múlt héten Genfben, ugyanis Simon Hanna aranyérmet nyert az IQ Foil junior és ifjúsági szörfvilágbajnokságon. A 14 éves versenyző nagyszerű teljesítménnyel a 15 és 17 éven aluliak között is a legjobbnak bizonyult az új olimpiai hajóosztályban.

Hanna gyermekkora óta kötődik a vízhez, eleinte úszott, aztán kipróbálta a vitorlázást is, majd, amikor édesapja elkezdett kiteszörfözni, neki is megjött a kedve a szörfözéshez. Ekkortájt 9-10 éves lehetett.

„Ugyanabban az egyesületben, ahol síeltem, lehetőségem nyílt arra, hogy elmenjek egy hétre szörf táborba. Annyira megtetszett, hogy négy hétre ott ragadtam. Első versenyeimen a BIC Techno 293 hajóosztályban indultam, ezután átálltam az IQ Foil olimpiai osztályra, amiben most is versenyzem” – mesélt a Népszavának a szörffel való megismerkedéséről Simon Hanna.

Az IQ Foil, amelyben a 14 éves magyar tehetség versenyez, egy speciális versenyszám, a foil felszerelés hasonlóan működik, mint a repülőgép. Ahogy a szél segítségével elindul a szörfös, úgy az egyensúlyozás által kiemelkedik a víz fölé és a szárnyak stabilizálják.

„Az utánpótlás korosztályúak és a felnőttek más felszerelést használnak, így mi nem tudunk olyan tempót elérni, mint ők. De mi is 40-50 kilométer/órás sebességgel megyünk a versenyeken” – árulta el Hanna, aki leszögezte, a nagy sebesség ellenére nem igazán van benne félelem, de tudja, éppen emiatt van kevés versenytársa.

„Hogyha 40 ember ekkora tempóval megérkezik egy bójához, akkor az elég félelmetes tud lenni, de bennem sokkal erősebb az öröm és az adrenalinérzet, úgyhogy én annyira nem szoktam félni. Sokan emiatt nem merik bevállalni a szörfözést, félelmetesnek tartják, pedig annyira nem az.”

Hanna Budapesten él, ahol nem igazán adottak a feltételek arra, hogy szörfözzön, így aztán még értékesebb az az eredmény, amit elért.

„Van egy pár szörfös, aki a Lupa-tavon próbálkozik, de mi mindig a Balatonra szoktunk menni, Balatonaligán van a központunk, ez szerencsére csak egy órányira van Budapesttől. Nyáron vannak edzőtáborok, olyankor hétfőtől péntekig ott vagyunk, ezek hétvégén egy-egy versennyel kiegészülnek. Ősszel és tavasszal hétvégén szoktunk lemenni edzeni, illetve előfordul, hogyha nagyon jó szél van, akkor megyek külön is. Utóbbi inkább azért van, hogy szórakozzak, olyankor nem veszem annyira komolyan.”

Ami dolgos hétköznapokat illeti, Hanna stability workout edzésekre jár, amely az egyensúlyérzékét fejleszti. Emellett heti kétszer úszik, és erősítő kondiedzései is vannak.

„Minden izmunkat használjuk, nagyon fontos a kar, főleg, amikor kisebb szél van, és pumpálni kell. Ha sebességet akarsz elérni, akkor a lábbal terhelni kell a deszkát. A közelmúltban volt egy hát és deréksérülésem, egy hosszabb edzőtábor során begyulladtak az izmaim. Szóval a szörf egy egész testes sport” – magyarázta Hanna, aki korábban azokat a versenyeket kedvelte, ahol kis szél volt, ugyanis a Balatonon ehhez szokott hozzá, a mostani világbajnokság után viszont valamelyest megváltozott a véleménye.

„Voltak nagy szeles futamaink is, pozitív csalódás volt számomra, hogy ezekben is jó eredményeket tudtam elérni. Kezdem úgy érezni, hogy örülök, hogyha minél többféle körülmény között kipróbálhatom magam. A verseny előtt mentálisan nem voltam jó állapotban, nagyon magam alatt voltam, azt éreztem, nem vagyok felkészülve erre. Persze, ez nem így volt, végig edzettem a nyarat, de valamiért azt éreztem, a többiek felkészültebbek, mint én. Amikor megnyertem az első futamot, akkor megkönnyebbültem és elengedtem a stresszt. Bíztam benne, hogy lehet esélyem az éremre, aztán ahogy múltak a napok, bebizonyosodott, hogy nagy szélben is tudok versenyezni. Nagyon sokkolt, hogy az első helyen állok, nem akartam előre elbízni magam, mert bármelyik nap bármi történhet. Az utolsó nap vált biztossá az első hely, akkor nagyon boldog voltam” – foglalta össze legfrissebb tapasztalatait a fiatal szörfös, akit már tavaly, 13 évesen az év női szörfösének választották Magyarországon.

Az IQ Foil 2024-ben debütál az olimpiai játékokon, Hanna azonban egyelőre nem gondol erre a lehetőségre.

„Két év múlva még csak 16 éves leszek, nagyon sokan felhozták ezt az olimpiai kérdéskört, de én még úgy vagyok vele, nem akarom elsietni a dolgokat. Egyelőre nem érzem magamat száz százalékig felkészülve arra, hogy a felnőttekkel versenyezzek. Sokat szoktam idősebbekkel is edzeni, de nagyon nagy különbség van a felszerelések között, így nem igazán tudjuk összemérni, hol is tartok hozzájuk képest. Persze egy szezon alatt is rengeteg dolog tud történni, úgyhogy meglátjuk. Most még inkább a 2028-as olimpia van a szemem előtt” – zárta szavait Simon Hanna.