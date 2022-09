Batka Zoltán;

2022-09-09

A határvadászezred csak szépségtapasz a létszámhiányra

Kevesen vannak, ráadásul kétséges, hogy mennyire lehet hatékony és szakszerű a bevetésük.

„A biztonság a határainknál kezdődik, Magyarország biztonsága a határvadászokkal kezdődik.” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a határvadászezred megalakulása alkalmából tartott pénteki ünnepségen. Ha nem téved, és tényleg az új határvadászok jelentik majd a védelem alapját, úgy valójában törékeny lehet a biztonságunk: pénteken ugyanis alig 500 újonc tett esküt, vagyis a 3-4 ezresre tervezett új határvédelmi egység egyelőre nem jelent elrettentő erőt. Ráadásul nem csak az egység mérete, hanem az ott szolgálók felkészültsége is hagy kívánnivalót maga után: még az öt-hat évvel ezelőtt toborzott határvadászokhoz képest is lényegesebb megengedőbb felvételi és képzési követelmények mentén alakították meg a nyár közepén beharangozott ezredet.

Mint emlékezetes, a kormány még a menekültválság idején, 2016. augusztus 10-én döntött arról, hogy 3000 fővel bővítik a Készenléti Rendőrség határvadász bevetési osztályait. Akkor 2200-an jelentkeztek, majd két körben mintegy 900 főt képeztek ki. Akkor érettségivel és nyelvvizsgával kellett rendelkeznie a jelentkezőknek, akik két hónapos alapkiképzés és hat hónapos próbaidő után kerülhettek be a Készenléti Rendőrség hivatásos állományába őrmesteri rendfokozattal. Ehhez képest idén sokat lazítottak a feltételeken. A határvadászezredbe való jelentkezéshez elég a nyolc általános elvégzése, és nem kérnek nyelvvizsgát. A fizikai elvárások terén is lejjebb vitték a lécet: míg a 2016 utáni toborzásnál összetett erőfelmérő feladatokat kellett teljesíteni, addig most egy 40 éves jelentkezőnek elég lenyomnia fél perc alatt 17 fekvőtámaszt, egy perc alatt abszolválnia 30 felülést és futnia 1500 métert szűk 9 perc alatt. Míg korábban az alapképzés két hónapig tartott, most elég egy egy hónapos, 160 órás gyorstalpaló. Csak összehasonlításul: egy fegyveres biztonsági őr képzés óraszáma 250-300 óra.

A most felszereltek nem is kerülnek be a hivatásos állományba, hanem három éves szerződést írnak alá, és nem őrmesterként, hanem alacsonyabb – őrvezetői, tizedes, őrvezető – fokozatba kerülnek.

Mindezek miatt kérdéses, hogy a most esküt tett határvadászok mennyire tudják majd hatékonyan és szakszerűen ellátni feladataikat. Akad bizonytalanság abban is, sikerülhet-e feltölteni a 3-4 ezer fősre tervezett egységet. A kiképzés idejére ígért bruttó 300 ezres és a szolgálatba állás után ajánlott bruttó 400 ezres fizetés sokakra hatott, ám a jelek szerint ez is kevés lesz. A kormánypropaganda ugyan harsogta, hogy sokezres az érdeklődés, ám valójában a nyár közepéig csak 664-en adták le a jelentkezési lapjukat, és közülük a Készenléti Rendőrség Kerepesi úti telephelyén péntek délelőtt mintegy ötszázan tettek esküt. A rendezvényt próbálta megzavarni a kétes közéleti akcióiról elhíresült szegedi politikus, Szabó Bálint: a nemzeti színű szalagra kötött sípját folyamatosan fújó, Orbán Viktor lemondását követelő képviselő egy időre eltorlaszolta autójával a Kerepesi út egyik sávját.