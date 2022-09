Varga Dóra;

béremelés;infláció;minimálbér;Publicus Intézet;felmérés;home office;szakszervezetek;

2022-09-12 06:00:00

Publicus: A dolgozók többségének nem emelték a bérét az elszálló infláció miatt és várhatóan nem is fogják

A dolgozók negyede kapott eddig bérkompenzációt, de csak ötödüknek emelkedett év elején és év közben is a fizetése – derült ki a Publicus Intézet felméréséből.

Újabb nagy cégek jelentették be a múlt héten, hogy az elszabadult infláció miatt valamilyen kiegészítő juttatást adnak munkavállalóiknak. A Magyar Telekom például egy egyszeri, 3 milliárd forint összértékű javadalmazást fizet ki a dolgozóinak a harmadik negyedévben, a Mol pedig arról döntött, hogy a havi alapbér 5 százalékának megfelelő extra juttatást vezet be az idei második félévben.

Az infláció gyors emelkedése miatt egyre több cégnél jelentenek be hasonló lépéseket, ám ezek a juttatások többnyire csak egyszeri, meghatározott időre szóló kifizetések, nem épülnek be az alapbérbe. Az egyre növekvő energiaárak közepette egyre kiszámíthatatlanabb gazdasági környezetben a vállalatok többsége nem mer ugyanis hosszú távra elköteleződni. A szakszervezetek már egy hónapja is arról számoltak be lapunknak, hogy míg áprilisban és májusban évközi béremelésekről szóló megállapodásokat kötöttek a munkáltatókkal, addig június óta már inkább egyszeri bónuszokat, kiegészítéseket, átmeneti „inflációs” vagy „bérkompenzációs” pótlékokat adnak a vállalatok. Még ez sem teljesen általános jelenség azonban. A bérkompenzáció főként azokon a területeken jellemző, ahol jelentős a munkaerőhiány, ezen belül is inkább ott, ahol a cég euróban vagy dollárban számol el, így legalább az egyre rosszabb forintárfolyamból származó nehézségek nem érintik őket.

A Publicus Intézet lapunk számára készített, augusztus 25-30. között lebonyolított felméréséből kiderült:

Az alkalmazottak 70 százaléka nem részesült év közbeni béremelésben (viszonylag magas, 5 százalék volt a kérdésre válaszolni nem tudók vagy nem akarók aránya), 41 százalékuk pedig nem is számít rá, hogy bármivel is ellentételezik számára az inflációt. A foglalkoztatottak 42 százalékának bérét ráadásul már az idei év elején sem emelték, további 6 százalékuknál pedig csak év közben került erre sor. Miután az éves infláció a KSH szerint augusztusban már 15,6 százalék volt, az élelmiszerekért pedig összességében 31 százalékkal kellett többet fizetni, mint egy éve, egyáltalán nem meglepő, hogy az alkalmazottak 89 százaléka úgy véli:

A cégek mindegyike igyekszik igazodni a piachoz, az áremelkedésekhez, és igyekszik megtartani a jó munkaerőt. A rendkívüli béremelés azonban messze a vállalatok kisebb részére jellemző csupán – fogalmazott érdeklődésünkre Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke. Szerinte ugyanis nem csak az a kérdés, melyik cégnél érzik úgy, hogy emelni kell a béreket, hiszen a munkaerőhiány általános probléma, hanem az is, hogy van-e erre forrás.

Kérdésünkre, hogy a munkáltatói oldal ebben a helyzetben várhatóan milyen álláspontot képvisel majd a hamarosan kezdődő, a jövő évi minimálbéremelésről szóló tárgyalásokon, Rolek Ferenc azt mondta:

A jövő évre elvárt béremelés szintjét illetően még nincs egységes munkavállalói álláspont, még várjuk a harmadik negyedév gazdasági mutatóit – mondta érdeklődésünkre Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke. Hozzátette: az előzetes gazdasági várakozásokat most kevésbé tudják figyelembe venni, annyira bizonytalan a helyzet. Az idei évre tavaly év végén például 3-4 százalékos inflációt várt a kormány, azután jött a háború, és már 15 százalék feletti drágulásnál járunk. Mészáros Melinda hangsúlyozta: az inflációkövető béremelés ugyanakkor fontos lenne, hiszen a bérek reálértékét csak így lehet megőrizni. A hatalmas bizonytalanság miatt azonban egyelőre csak egy évre szóló megállapodásban gondolkodnak, és csak később jöhet szóba egy, a korábbi évek gyakorlatának megfelelő, több éves bérmegállapodás megkötése.

Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke szintén nem kívánt még konkrét számokat mondani az elvárt minimálbéremelés mértékéről. Azt viszont ő is hangsúlyozta, hogy az inflációkövető emelés szükséges volna, pláne a legkisebb fizetések esetén, hiszen a minimálbért kereső dolgozókat az átlagnál sokkal súlyosabban érinti a drágulás.

Kevés dolgozót küldenének haza a rezsi miatt

Nem támogatja a kormány az otthoni munkavégzést, mert az államigazgatásban személyes jelenlétre van szükség. Ezért inkább úgy próbálnak majd spórolni a gázzal, hogy csak 18 fokra engedik felfűteni az állami intézmények, minisztériumok épületeit – derült ki Gulyás Gergely szavaiból a múlt heti kormányinfón. A cégvezetők ennél némiképp árnyaltabban gondolkodnak a kérdésről, hiszen már most is minden tizedik munkavállaló olyan munkahelyen dolgozik, ahol jellemzően otthonról végzik munkájukat az emberek. További 13 százalékuknál pedig a hibrid munkarend a gyakorlat, azaz a munkaidő egy részében otthonról, másik részében az irodából látják el feladataikat a dolgozók – összegezhető a Publicus Intézet lapunk számára készített felmérése alapján.

A munkavállalók ötöde esetében jellemzően az irodai munka a meghatározó, 54 százalékuknál pedig nem releváns a kérdés, azaz vélhetően otthonról nem ellátható feladatokat végeznek munkájuk során. Bár a jellemzően a nőkre háruló házimunkával és gyerekneveléssel kapcsolatos feladatok összeegyeztetése miatt kézen fekvő volna, hogy a nők használják ki nagyobb arányban a home office-t, ez pont fordítva van. A nők fele akkora arányban (6 százalék) dolgoznak home office-ra lehetőséget adó cégnél, mint a férfiak (11 százalék), és a hibrid munkavégzésre is a nők körében van feleannyi lehetőség (8 százalék), mint a férfiak körében (17 százalék). A legnagyobb arányban, 38 százalékban egyébként a diplomások tudnak legalább részben otthonról dolgozni.

A fűtési szezon beköszöntével a dolgozói válaszok alapján kissé tovább emelkedhet majd az otthonról dolgozók száma. A rezsiárak növekedése miatt ugyanis a munkavállalók 9 százalékának munkahelyén azt tervezik, hogy otthoni munkavégzésre állnak át ott is, ahol a munka jellege alapján lehetőség volna a home office-ra, de most még nem így dolgoznak. Érdekes, hogy a kormánypártiak csaknem ötöde nyilatkozott így, miközben az ellenzéki szavazók egyáltalán nem tudnak ilyen tervekről. A munkahelyek majdnem kétharmadánál azonban a dolgozók szerint a magas rezsi miatt sem rendelnék el a home officet, hiába adna rá lehetőséget a munka jellege.