Juhász Dániel;

polgári engedetlenség;oktatás;tanársztrájk;PDSZ;PSZ;

2022-09-12 07:05:00

Sztrájkkal válaszolnak a kormányzati fenyegetésekre a tanárok

Egy hét múlva ütemezett munkabeszüntetéssel egészülhet ki a pedagógusok polgári engedetlenségi hulláma, miután az Orbán-kormány erővel próbált „hatni” a tanárokra.

Meghatározott időszakokban megtartott gördülő sztrájkot hirdetett az oktatási-nevelési intézményekben a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) és a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ), tiltakozva a törvényileg korlátozott sztrájkjogért polgári engedetlenséget vállaló tanárok kormányzati fenyegetése ellen.

Mint arról a Népszava is beszámolt, szeptember 1. óta több budapesti és vidéki iskolában tagadta meg a munkavégzést pedagógusok kisebb-nagyobb csoportja polgári engedetlenség formájában, a tankerületi központoktól pedig az elbocsátásukat kilátásba helyező leveleket kaptak. A Miskolci Herman Ottó Gimnázium igazgatóhelyettesét már fel is mentették pozíciójából, miután csatlakozott a munkabeszüntetéshez.

A szakszervezetek szerint ez is bizonyítja, a problémák megoldása helyett a kormány inkább megfélemlít, büntet, akár azon az áron is, hogy még több pedagógus esik ki a rendszerből. Miközben – tették hozzá –, a tanárhiány már olyan mértékű, hogy a közoktatásban az Alaptörvényben előírt feladatokat sem lehet maradéktalanul teljesíteni. Egyebek mellett ilyen a tanórák elmaradása szaktanárok hiánya miatt, vagy az olyan helyettesítési megoldások, amikor például a földrajztanár tanít fizikát és kémiát.

A PSZ és a PDSZ arra kéri a tiltakozáshoz csatlakozó pedagógusokat, oktatási dolgozókat, hogy szeptember 12-étől kezdjenek sztrájkot szervezni, mégpedig úgy, hogy valamennyi résztvevő intézményben ugyanabban az időben történjen munkabeszüntetés – akár sztrájk, akár polgári engedetlenség. Ehhez “A” és “B” tiltakozási heteket határoztak meg: előbbi esetében minden hétfőn, szerdán és pénteken tagadnák meg a munkát, utóbbinál minden kedden és csütörtökön.

Nagy Erzsébet, a PDSZ ügyvivője lapunknak elmondta,

Hangsúlyozta: a szervezők akkor is jelentsék be a sztrájkot, ha az adott iskolában minden tiltakozó polgári engedetlenségre készül, mert így az intézményvezetőnek kötelessége tájékoztatni a szülőket is a munkabeszüntetésről, akiket a szakszervezetek arra kérnek, a tiltakozás idejére ne vigyék be a gyerekeiket az intézményekbe.

Hétfő reggel élőláncos tiltakozás is lesz Miskolcon, ahol a Herman Ottó Gimnázium tanárai és a velük szimpatizálók fekete ruhába öltözve állják körbe a helyi tankerületi központ épületét, tiltakozva igazgatóhelyettesük, Dezsőfi György felmentése ellen.