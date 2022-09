P. L.;

2022-09-12

Minden hétköznapra éjféli zárórát írna elő a VII. kerületi önkormányzat a bulinegyedben

Ha a koronavírus, a háború és a rezsinövelés nem lett volna elég a krízishelyzetbe került vendéglátósoknak, az erzsébetvárosi önkormányzat is jócskán megnehezíti a dolgukat. Még a péntek estéken is beszántanák az éjszakai életet.

Fűnyíróval ront neki Erzsébetváros a vendéglátóhelyeknek - figyelmeztetett a Színes Erzsébetváros nevű Facebook-oldal, amelynek birtokába jutott egy tervezet arról, hogy a DK-s Niedermüller Péter által vezetett VII. kerületi önkormányzat október 17-étől kezdődően hétköznaponként széles körű tilalmat vezetne be a bulinegyed vendéglátóhelyeinek éjfél utáni nyitvatartására.

Az Színes Erzsébetváros felidézi, hogy az éjféli záróra tervén már két éve dolgozik a kerület vezetése, eleinte azonban úgy szólt a koncepció, hogy bizonyos szigorú feltételek mellett továbbra is nyitvatarthatnának az érintett vendéglátóhelyek. „A szabályozás ezzel szemben nem hozta el az érintettek részéről a megnyugvást, hisz a járványt követő újranyitás után hamar kiderült, hogy a szabályok nem a meglévő problémákra kínálnak tényleges megoldást, és alkalmazásuk körül is egyre csak sokasodnak a kérdőjelek. A munkacsoportot vezető Ujvári-Kövér Mónika idén nyáron le is mondott az alpolgármesterségről” - írják, hozzátéve, csak találgatni lehet arról, hogy lemondása összefüggésben lehet-e azzal, hogy a javaslatcsomag utógondozása, és a szabályok érintettekkel történő közös finomhangolása az utóbbi időben valószínűleg teljesen elmaradt. Az illetékes munkacsoport egy tagjától ugyanis megtudták, hogy az utolsó egyeztetésre több mint fél éve kerítettek sort.

A Színes Erzsébetváros megjegyzi, a változásról az érintetteket összefogó érdemi egyeztetés nélkül döntöttek. Úgy tudják, két másik elképzelés is a kerületvezetés előtt van, ezek tartalmát azonban egyelőre nem ismerik.

„A beadvány láthatóan meg sem próbál reflektálni a várható hatásokra, csupán ujjal mutogat az államra és a rendőrségre. Ahogy az amúgy minden érintettel előzetesen egyeztetett »kritériumrendelet« (további finomhangolások hiányában) sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, úgy könnyen elképzelhető, hogy egy a kritériumrendeletnél átgondolatlanabb, elkapkodott rendelet is csak fokozni fog senki által nem kívánt jelenségeket (mint amilyen az éjszakai bűnözés vagy az utcák bulihelyszínként történő használata), és a kerületvezetés újra évekig magyarázkodni fog azzal kapcsolatban, hogy a szabályozás teljesen megfelelő pont úgy, ahogy tette ezt a kritériumrendelettel kapcsolatban is” - figyelmeztetnek.

A Niedermüller Péter vezette kerület rendészete egyébként a jelek szerint eddig is intenzíven alkalmazta a vendéglátósokon a házmesteri tempót, múlt héten a Kisüzemet három éjszakára bezáratták, miután a tájékoztatás szerint „kerületünk rendészete által a hely előtt naponta többször készített csoportképek egyikén többen is sörösüveggel, további egy-két ember pedig ún. repohárrral a kezében mutatkoztak, és hanyag fesztiválpózban, a külvilágról tudomást nem véve nyújtóztak el a járdán”. A Szimpla Kert sem járt jobban, idén nyáron másodszorra írtak elő nekik három napos éjféli zárórát. Ők a döntést úgy kommentálták: a kerület „dilettáns és vélelmezhetően irányított” zajméréseket végzett, ami ellen a hivatal nem biztosít lehetőséget semmilyen fellebbezésre. A Szimpla törvényességi felülvizsgálatot kezdeményezett, aminek az eredményét őszre várják - idézi fel a Színes Erzsébetváros.