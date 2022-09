Czene Gábor;

Országos Roma Önkormányzat;szórólap;támogatás;Heves megye;

2022-09-13 06:30:00

Petya, az ORÖ képviselője „nem nézi, ki a cigány, ki nem”, mindenkinek segít

Szórólapokon hirdeti Baranyi Péter, az Országos Roma Önkormányzat képviselője, hogy – származástól függetlenül – a legkülönfélébb támogatásokban részesíti a hozzá fordulókat. Csak kérni kell.

„Lehetőséget biztosítok 5 liter üzemanyagra, benzin és gázolaj igényelhető, teljesen ingyen” – olvasható Baranyi Péter felhívása a buszmegállóban. Az ingyenes üzemanyag csupán egy tétel a sok közül. Igényelni lehet még víz-, gáz- és villanytámogatást, gázpalackcserét, gyógyszertámogatást, óvoda- és iskolakezdési támogatást, akadálymentesítést, de még temetkezési szolgáltatást is. Baranyi Péter ugyanis „minden család részére kivétel nélkül” nagyobb összeggel támogatja a temetést, „ezzel szeretném leróni a tiszteletemet”.

Egertől nagyjából 20 kilométerre, az erdők ölelésében fekvő Bélapátfalván járunk. A nem egészen 3 ezer lelkes, hivatalosan városnak minősülő településen sorra kérdezzük az embereket: közért előtt beszélgető helybélieket, a Lak-völgyi tónál horgászó férfiakat, közmunkásokat, akik a megcsonkított tanácsköztársasági szobor körül tisztogatják a teret. Mindenki ismeri Baranyi Pétert, az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) képviselőjét, azaz Petit vagy Petyát, ki hogyan szólítja.

Csak két asszony akad, aki fanyalog kicsit, mert még nem kapta meg azt a támogatást, amit kért tőle, vagy nem annyit kapott, amennyit kért. Mások általában lelkesülten beszélnek Baranyi Péterről. „Nagyszerű ember, áldja meg az Isten! Mindent ad, amire szükségünk van”. „Mindenkinek segít, aki hozzá fordul, és nem nézi, ki a cigány, ki nem” – idézünk néhány jellemző véleményt.

Többen is említik, hogy egy beteget a saját autóján vitt be éjszaka az orvosi ügyeletre Egerbe. Ha kell, akkor vizet oszt, ha kell, akkor szájmaszkot. Lenyíratja a füvet a magányos idősek portáin, vagy akár közterületen, az utak mellett is.

A dicshimnuszt csak akkor szakítja meg a tétova csend, amikor arra terelődik a szó, hogy vajon honnan van ennyi pénze a jótékonykodó ORÖ-képviselőnek. Egy testesebb roma férfi, aki addig készségesen mesélt Baranyi Péterről, a kérdést hallva azonnal elhajt a motorjával. Távozófélben veti oda: „Kérdezze meg tőle!”.

Az egyik kocsmában is próbálkozunk. Az asztaloknál üldögélő törzsközönség tanácstalan.

Az éppen belépő, feltűnően vékony, ráncos arcú nő elcsípi a beszélgetésünket. Neki van magyarázata: egyértelműnek tartja, hogy Baranyi Péter egy roma szervezet pénzéből osztogatja a támogatásokat. A pultnál álldogáló bajszos, szemüveges férfi közbeszól. Azt ugyan ő se tudja, hogy Baranyi Péter „honnan teremti elő a forrásokat”, annyi viszont biztos, hogy nem mások pénzéből, hanem a sajátjából ad. „Rosszat nem lehet rá mondani” – teszi hozzá nyomatékkal.

Baranyi Péterrel a főutca mellett lévő Netovább Büfében találkozunk. A vékony hangú, alacsony, sokat mosolygó férfi csupa energia. 40 éves, egy fia van, a felesége pedig – közli – kifejezetten örül annak, hogy ilyen sokat jótékonykodik. Ekkor derül ki számunkra, hogy nem is a városban, hanem a szomszédos Mikófalván él, ahol ugyanúgy segíti a családokat, ahogyan Bélapátfalván.

Nem hozott magával kimutatást arról, hogy mostanáig hány embert, mennyi pénzzel támogatott. Konkrétumként annyit mond, hogy mintegy 300 gázpalackot osztott szét a kérelmezők között, a bélapátfalvai családok becsülhetően 40 százalékát részesítette már valamilyen támogatásban. Pillanatnyilag 400 beadott igényt készül teljesíteni. A legnagyobb összeg, amit egyetlen személynek adott, temetési támogatás volt: 50 ezer forint.

A közelmúltban vett egy kisbuszt, a már felsorolt támogatások mellett ingyenes fürdőlátogatásokat és sétarepüléseket is szervez.

Bélapátfalván nyitott egy kis élelmiszerboltot, valamint tűzifa-kereskedéssel is foglalkozik, ebből tartja el a családját.

Szerinte „kevés pénzből is lehet sok embernek segíteni”.

Újra sétálni indulunk Bélapátfalván, ezúttal már Baranyi Péter társaságában. Helybéliektől azt hallottuk, hogy „Petya” az elmúlt fél évben kezdett látványos osztogatásba. Baranyi ezzel az állítással is vitatkozik: „Nyújtottam támogatásokat korábban is, csak az emberek feledékenyek, erre már nem emlékeznek”. Megszólít egy nem cigány fiatalasszonyt az utcán, aki elmondja, hogy másfél éve költözött Bélapátfalvára, és Baranyi Péternek köszönhetően már akkor is részesült óvodakezdési támogatásban a gyereke után.

Baranyi Péter nem titkolja, hogy az ORÖ-képviselőségen túl más közéleti ambíciói is vannak. Határozott szándéka, hogy a 2024-es önkormányzati választáson elindul Bélapátfalván a polgármesteri címért. A településen a romák aránya mintegy tíz százalékra tehető, így ahhoz, hogy polgármesterré váljon, szüksége lesz a nem romák szavazataira is. Megpróbálta már 2019-ben is, de nem járt sikerrel, a három jelöltből a harmadik lett. Akkor csak alig több mint négy százalékot kapott.