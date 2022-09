Szalai Anna;

Budavári Önkormányzat;

2022-09-13 08:00:00

Budavári politikai játszmák – Nem fog lemondani V. Naszályi Márta, de alkura kényszerül majd

A polgármester - mint mondta - mindenkivel hajlandó együttműködni, akinek a kerületben élők a fontosak.

– Szomorú vagyok. Intenzív kampány után, időközi választáshoz képest példátlanul nagy, 37 százalékos részvétel mellett, az ellenzéki szavazók 55 százalékos mozgósításával sem sikerült győznünk – így értékelte lapunknak V. Naszályi Márta, I. kerületi polgármester a hétvégi, kormánypárti győzelemmel zárult voksolást.

Az időközi választást azután írták ki, hogy az 5. számú választókörzet képviselője, Gelencsér Ferenc áprilisban országgyűlési képviselő lett, és összeférhetetlenség miatt le kellett mondania önkormányzati tisztségéről. Gelencsér a Momentum színeiben indult annak idején, így az ellenzéki pártok – a Demokratikus Koalíció és a Momentum egymásnak feszülése után újfent megerősített elv alapján – a momentumos Korsós Borbálát, Gelencsér korábbi asszisztensét küldték a pástra. Korsóst egyébként májusban alpolgármesterré is megválasztották a kerületben főnöke helyére, azóta szinte árnyékként követve minden hivatalos eseményre elkísérte a polgármestert.

De sem ez, sem az ellenzéki pártok prominensei által együttesen tolt kampány, de még a választókerületben élőket közvetlenül érintő Vérmező felújításának megkezdésére vonatkozó testületi döntés sem volt elegendő a győzelemhez. A voksok 53 százalékát a Fidesz-KDNP által jelölt Fazekas Csilla, a Budai Polgári Közösség elnöke, Böröcz László volt kormánypárti országgyűlési képviselő munkatársa szerezte meg, megelőzve ezzel a 45,5 százalékot elérő Korsós Borbálát. A függetlenként indult Horváth Gergely 11 szavazattal 1,3 százalékot gyűjtött.

Ők lettek ugyanis a közgyűlésben a mérleg nyelve. Az ellenzék 2019 őszén V. Naszályival együtt tíz fős kényelmes többséggel kezdhette meg a ciklust a Fidesz 5 képviselőjével szemben. Csakhogy azóta a két jobbikos képviselő, Varga és Zsitnyák – Jakab Péter belső árulókról szóló beszéde után – 2020 februárjában kilépett a pártból. Azóta függetlenként politizálnak. Egy jó ideig továbbra is az ellenzékkel szavaztak, ám az áprilisi Fidesz-KDNP győzelem óta többször is átszavaztak a kormánypárthoz. Ezért vált különösen értékessé a Gelencsér távozásával szabaddá vált mandátum.

Aligha meglepő, hogy a Fidesz hatalmas győzelemként ünnepli a mandátum megszerzését. Budavár elvesztése különösen fájó volt 2019-ben, az áttörés pedig az áprilisi országgyűlési választásokon sem sikerült, noha a budavári önkormányzati lakások kiárusítását kötelezővé tévő törvény kiötlőjét, Böröcz Lászlót indították. De az egykori Fidelitas-vezér elbukott Csárdi Antallal szemben. Most viszont megnyílt az út a Fidesz előtt. Ha be tudják cserkészni a politikai köztes térben lebegő két önkormányzati képviselőt, akkor még a 2024-es választások előtt megbuktathatják V. Naszályit, időközi polgármester-választást kényszerítve ki az I. kerületben. Fürjes Balázs, volt Budapestért felelős államtitkár, Gyulás Gergely kancelláriaminiszter helyettese már most lemondásra szólította fel a párbeszédes politikust. S ha ezt nem is érik el, döntésképtelen, béna kacsává változtathatják az ellenzéki kerületvezetést.

– Nem mondok le. Eddig is a kerületért dolgoztam, ezután is ezt teszem. Mindenkivel hajlandó vagyok együttműködni, akinek az itt élők a fontosak. Bízom benne, hogy a kerület szolgálata nem válik méltatlan politikai játszmák prédájává – válaszolta kérdésünkre V. Naszályi Márta, aki nem tagadta, hogy bízott a sikerben, mivel a nyári közvélemény-kutatások azt mutatták, hogy a kerületiek többsége elégedett a munkájukkal. A vereség szerinte több tényező együtthatója. Egyrészt a nyári szünet alatt kevesen foglalkoznak politikai kérdésekkel, a Fidesz sajátos mozgósítási gyakorlata (lásd Kubatov-lista) ilyen helyzetben különösen hatékony. Másrészt az ellenzéki szavazók továbbra is erősen depresszív hangulatban vannak, amire a fideszes média rá is erősített az önkormányzatról szóló hazugságáradattal – magyarázta a polgármester, aki szerint erősen anakronisztikus volt a Fidesz utolsóként bevetett kampányfogása: rezsitámogatást ígértek, miközben a jelenlegi válság kialakulásában jórészt a saját kormányuk a ludas.

A következő néhány nap vagy akár hét az alkudozás időszaka lesz. Nagy kérdés, hogy Varga és Zsitnyák mit kér az együttműködésért cserébe és azt megadhatja-e V. Naszályi anélkül, hogy elveszítené a többi ellenzéki támogatását. A Momentum állítólag már korábban is csak azért maradt benne a koalícióban, mert megkapták az alpolgármesteri helyet. Ha ezt elveszik tőlük, borulhat az egyezség. Az alpolgármestert a polgármester jelölheti. A játszmában persze korántsem jelentéktelen szereplő a Fidesz, amelynek igen sokat érne egy folyton pellengérre állítható ellenzéki önkormányzat, különösen akkor, ha ez az általuk egyébként is bevenni kívánt budavári lenne.