Doros Judit;

oktatás;

2022-09-12 19:47:00

"Megnőtt a tűz" a hermanos tanárokban, avagy "egy országot nem lehet kirúgni"

Fekete ruhába öltözve, élőlánccal tiltakozott több mint ezer diák, tanár, szülő a miskolci Herman Ottó Gimnázium igazgató-helyettesének leváltása és a pedagógusok méltatlan helyzete miatt. A diákok a tankerület előtt tüntettek.

– Reggel fél nyolckor még azt mondták a szervezők, tartsunk távolságot, hátha nem leszünk elegen, hogy körbeérjük ezt a nagy az iskolát. Alig telt el negyedóra telt, és szinte egymás lábát tapostuk: nemcsak a főépületet vettük körbe szorosan, egymás kezét fogva, de még a szemben lévő tornacsarnok előtt is tömött sorok álltak. Ezt mondta nem kis meghatottsággal egy elegáns kiskosztümbe öltözött nyugdíjas nagymama hétfőn reggel a miskolci Herman Ottó Gimnázium előtt, ahol fekete ruhában, élőláncot alkotva tiltakoztak diákok, szülők, tanárok, kiállva igazgatóhelyettesükért, Dezsőfi Györgyért, akit a tankerület vezetője pénteken felmentett posztjáról. A szóbeli indoklás szerint azért, mert szeptember 5-én élére állt a tantestület által szervezett polgári engedetlenségnek noha ezt a pozíciója miatt nem tehette volna meg. Az igazgatóhelyettes – aki hétfőn reggel immár egyszerű tanárként állt be a tüntetők sorfalába, hatalmas együttérző és bátorító tapsot kiváltva az ezer-ezerötszáz fős tömegből – írásban kérte az indoklást, s közölte: nem állt élére a tiltakozó akciónak, részt vett benne, ahogyan a többiek.

Szavaik szerint elutasítják, hogy Dezsőfi Györgyöt azért mentették fel, mert kiállt a tanárokért és a diákok érdekeiért, a magyar oktatás jobbításáért a polgári engedetlenségben. „Elkeserít és felháborít minket, hogy egy kiváló szakembert ezekért retorzió ér” – olvasható a nyilatkozatban.

„Északkeleti Betörés” – ezzel a táblával a nyakában állt a sorfalban Gyenes István, a gimnázium végzős diákja, aki lapunknak elmondta: Tóth Géza meteorológus alakját idézte ezzel, akit azért internált 1950-ben a magyar titkosrendőrség, s vitt a recski munkatáborba, mert egy általa szerkesztett időjárás jelentésben lágy nyugati szellőket ígért, míg északkeletről, a Szovjetunió irányából fagyos légrétegek betörését jósolta. Szerinte a tankerület indoklása, amellyel leváltották posztjáról az igazgatóhelyettesüket, ehhez hasonló „hülyeség.”

– Gyerünk zrínyisek! – terelgette a diákokat Rácz József a közeli, inkább a humán érdeklődésű gyerekeket vonzó gimnázium matematika-informatika szakos tanára. Az ő igazgatójuk vasárnap egy körlevelet küldött ki, amelyben arról tájékoztatta a pedagógusokat és a diákokat, hogy a hermanos tiltakozó akció idejében várhatóan megnő a forgalom a környéken, ezért a tanítás csak nyolc óra után tíz perccel kezdődik. Ezzel az intézkedéssel ugyanakkor azt is tehetővé tette, hogy a hermanos akcióval szimpatizáló pedagógusok és diákok időben beérjenek reggel a Zrínyi Ilona Gimnáziumba. Szűcs Péter a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének korábbi elnöke, a miskolci Földes Ferenc gimnázium tanára nemcsak a szeptember 5-i polgári elégedetlenségi akcióban vett részt, de a most hétfői élőlánchoz, majd a diákok felvonulásához is csatlakozott. Hivatalosan bejelentette igazgatójának, hogy újból polgári elégedetlenségben vesz részt és nem tanít hétfőn.

A Földes és a Herman egyébként „békeidőben” folyamatosan verseng egymással, most azonban itt is, és ott is feketébe öltöztek a diákok, a helyszínen pedig egymás mellett állva, egymás kezét fogva álltak ki a tanárokért.

Az élőláncos tiltakozás reggel nyolc órakor befejeződött, ám a tüntetés folytatódott: a villamos sínek mellett, rendőri kísérettel, több száz diák, szülő és szimpatizáns kilométeres menetoszlopban vonult a Selyemréti úti tankerületi épülethez. Az eseményt hat hermanos diák szervezte. Egyikük, Gyeviczki Soma lapunknak azt mondta: ha a hatalom ellehetetleníti, hogy a tanárok kiálljanak magukért, mert korlátozza és megvonja a sztrájkhoz való jogukat, akkor a diákoknak kell részben helyettük, részben értük ezt megtenni, hiszen rajtuk kevésbé találnak „fogást”. „Egy országot nem lehet kirúgni” – üzenték a menetben feltartott transzparenseken is. A tankerület épülete előtt Sziklai Réka, az egyik szónok arról beszélt, hogy felmentett igazgatóhelyettesük maga is hermanos diák volt, és ma ő a tantestület egyik motorja: nélküle például nem tudták volna megszervezni a koronavírus alatt gördülékenyen az online tanítást. Földeák Levente az esemény másik szónoka azt taglalta, lassan nem lesz, aki tanítsa őket, olyan nagy a létszámhiány, miközben pedagógusok a diplomás bér alig kétharmadát keresik, így a pálya nem vonzó a fiataloknak.

A beszédeket többször megszakították a diákok hangos üdvrivalgásai, tapsai és felhangzott a Pál utcai fiúk musical népszerű betétdala is. Ezt követően a tiltakozók hangos „Gyertek ki!” kiáltással próbálták rábírni László Istvánt, a miskolci tankerület vezetőjét, hogy az épület előtt vegye át a petíciót, ám mivel ez a követelésük sikertelen maradt, az eseményt szervező diákok mentek be az épületbe. Az igazgató az ide szintén bejutott újságírók gyűrűjében a dokumentumot nem vette át, az irodájában azonban már igen.