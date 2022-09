Társadalmi célú hirdetés;

2022-09-20 09:00:00

Népszámlálás 2022

Idén október 1. és november 28. között népszámlálás lesz, mely egy online, önkitöltő szakasszal indul október 1-16. között. A számlálóbiztosok azokat a háztartásokat keresik fel október 17. és november 20. között, amelyek nem éltek ezzel a lehetőséggel.

A népszámlálás egy pillanatkép a társadalmunkról. Az adatokból tudjuk azt pontosan megmondani, hányan élünk Magyarországon. Az országos és a helyi, a közvetlen lakóhelyünket érintő fejlesztési programokhoz is ezek az adatok nyújtanak támpontot. A népszámlálásnak köszönhetően alkothatunk képet hazánk népességének demográfiai, nemzetiségi és vallási összetételéről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, háztartási és családi viszonyairól, lakáskörülményeiről. Láthatóvá válnak társadalmunk különböző csoportjai, például a fogyatékossággal élők, vagy a nemzetiségi, vallási közösségek is. A népszámlálás során vizsgált témakörök évtizedről évtizedre keveset változnak, az aktuális adatigényeknek megfelelően ugyanakkor megjelennek új kérdések is. Az idei népszámlálási kérdőívén szerepelnek először az internethasználatra, a digitális jártasságra, valamint az energiahatékonyságra vonatkozó kérdések.

Adatfelvétel

Az idei népszámlálás egy online, önkitöltő szakasszal indul: október 1. és 16. között mindenki kitöltheti maga is, önállóan a kérdőívet az interneten, a nepszamlalas2022.hu oldalon keresztül. A számlálóbiztosok azokat a háztartásokat keresik fel október 17. és november 20. között, ahol nem éltek az online kitöltés lehetőségével.

Számlálóbiztosok és körzetek

Számlálóbiztosnak jelentkezhetnek 18. életévüket betöltött személyek. A számlálóbiztosi munka végezhető munka, vagy például gyes, gyed mellett, de tanulók és nyugdíjasok is jelentkezhetnek erre a feladatra. A számlálóbiztosok a válaszokat tableten rögzítik, ezért fontos, hogy magabiztosan tudják kezelni az adatgyűjtéshez használt tableteket. Ezeket az eszközöket a KSH biztosítja számukra. A folyamatos kapcsolattartás miatt fontos, hogy rendelkezzenek saját e-mail címmel és telefonszámmal. A helyismeret, a jó tájékozódási, kommunikációs készség szintén előnyt jelenthet a kiválasztás során, ahogy a rugalmas időbeosztás is, hiszen október 17. és november 20. között folyamatosan számítunk a munkájukra. A munkavégzés megkezdése előtt minden számlálóbiztos elvégez egy e-learning tanfolyamot, majd az alapján sikeres vizsgát kell tennie, mielőtt munkába állhat.

Számlálóbiztosnak a települési, a fővárosban pedig a kerületi önkormányzatokban a jegyzőknél lehet jelentkezni. A jelentkezési időszak településenként, a fővárosban pedig kerületenként eltérően alakulhat. Vannak települések, ahol már megvan a szükséges létszám, de van, ahol még zajlik a toborzás.

Országosan előreláthatólag csaknem 28 ezer számlálóbiztos jelentkezésére lesz szükség. Az, hogy egy-egy megyében, illetve településen hány jelentkezőre számítanak a jegyzők, függ attól, hogy hányan élnek az adott területen, és természetesen attól is, hogy hányan töltik majd ki online a kérdőívet. Budapest, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén megye után várhatóan Bács-Kiskun és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében dolgozik majd a legtöbb számlálóbiztos, akiknek várhatóan 100-140 címen kell majd kérdőívet kitöltenie. A számlálóbiztos, ha nem tud az első felkeresés alkalmával kapcsolatot teremtenie az ott lakókkal, papír értesítőt hagy, megjelölve rajta a következő felkeresési kísérlet időpontját, illetve telefonos elérhetőségét időpont egyeztetése céljából.

A számlálóbiztosok tevékenységét csaknem 3200 felülvizsgáló fogja felügyelni. Őket is a helyi jegyző választja ki a feladatra a KSH iránymutatása alapján. Egy felülvizsgáló több számlálóbiztos munkáját is ellenőrzi. A munka megkezdése előtt nekik is el kell végezniük egy e-learning tanfolyamot és az ott elhangzottakból sikeres vizsgát kell tenniük.

Minden számlálóbiztoshoz tartozik majd egy-egy számlálókörzet, itt kell majd dolgozniuk. Feladatuk az lesz, hogy október 17. és november 20. között bejárják a rájuk bízott körzetet, ellenőrizzék, szükség esetén pontosítsák az ide tartozó címeket, és felkeressék azokat a háztartásokat, ahonnan október 16-ig nem érkezett be online a népszámlálási kérdőív. Az online kitöltési szakasz után a kérdéseket már csak a számlálóbiztos segítségével válaszolhatjuk meg. Az ő feladata lesz, hogy tableten rögzítse a kapott válaszokat. A kérdőívek kitöltéséhez el kell látogatniuk a címekre, fel kell venniük a kapcsolatot az ott élőkkel, és egy számukra is alkalmas időpontban rögzíteni kell a válaszokat a tableten.

Kötelezettség

A népszámlálásban való részvétel a 2018. évi CI. törvény alapján kötelező. Aki november 20-ig nem tesz eleget adatszolgáltatási kötelezettségének, az november 21. és 28. között a település jegyzőjénél teheti ezt meg. Aki addig nem tölti ki a kérdőívet, 200 ezer forintos közigazgatási bírsággal sújtható.

Azonosítás és biztonság

Minden számlálóbiztosnak lesz egy plasztik kártyája, ezen szerepel majd a számlálóbiztos neve, és a hozzá tartozó, egyedi azonosító sorszám is. A számlálóbiztosok a személyazonosságukat fényképes igazolvánnyal, például a személyi igazolványukkal vagy az útlevelükkel igazolják.

A számlálóbiztosok az aktuális járványügyi előírásokat betartva végzik majd a munkájukat. Amennyiben működésük ideje alatt a maszk viselése zárt térben kötelező lenne, úgy természetesen a számlálóbiztosok is ennek megfelelően járnak el, ha nem, akkor mindenki saját belátása szerint dönt a maszkviselésről.

Díjazás

A kitöltött kérdőívekért, a címek ellenőrzéséért, szükség esetén pontosításáért is meghatározott összeget kapnak a számlálóbiztosok. A díjtételeket a 362/2020-as számú kormányrendelet melléklete tartalmazza. Az, hogy mennyit kereshet ezzel a munkával egy számlálóbiztos a körzet méretétől, az abban található címek számától is függ.