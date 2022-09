Á. Z.;

Jean-Luc Godard;halál;film;

2022-09-13 11:17:00

Meghalt Jean-Luc Godard, a francia új hullám és az egyetemes filmművészet kiemelkedő alakja

A világhírű rendező 91 éves volt.

Kilencvenegy éves korában, 2022. szeptember 13-án meghalt Jean-Luc Godard filmrendező, a Kifulladásig, a Bolond Pierrot, az Alphaville és A megvetés alkotója, a francia új hullám és az egyetemes filmművészet kiemelkedő alakja.

1930. december 30-án született Párizsban, diákéveit a svájci Nyonsban töltötte, hogy visszatérésekor, 1948-ban belevesse magát az akkor már pezsgő, François Truffaut, Jacques Rivette és Éric Rohme fémjelezte franciaországi filmes életbe. Bár etnológiát hallgatott a Sorbonne-on, 1950-ben az utóbbi kettővel ő indította útjára Gazette du cinéma folyóiratot, később pedig írt a Les cahiers du cinéma-ba is Mivel a családja 1951-ben elvágta az utolsó szálat is, és nem támogatta többé anyagilag, egy időn át egyszerűen lopásból tartotta fenn magát. aztán 1960-ban befusson az amerikai Jean Seberg, illetve Jean-Paul Belmondo főszereplésével készült Kifulladásiggal. A másik nagy filmrendező, Jean-Pierre Melville mesélte, hogy Jean-Luc Godard tőle kért tanácsot, mitévő legyen, miután a film túl hosszú lett. Ő azt mondta, vágjon ki minden jelenetet, amely lassítja a történet végfifejletléhez vezető utat, beleértve az vele forgatott epizódot is a regényíróval. Jean-Luc Godard megfogadta a tanácsot, de nem egészen szó szerinat, hanem fogta magát, minden jelenetet benne hagyott, csak mindegyiket kellő méretűre vágta. Kész forgatókönyv egyébként nem volt, előre írtak egyet az engedélyhez, hogy forgathassanak a párizsi utcákon, a szereplők is mindig csak közvetlenül egy-egy jelenet felvétele előtt tudták meg, mi a szövegük.

Forgatás közben azt hittem, thrillert vagy gengszterfilmet rendezek. Amikor először láttam, rájöttem, hogy A sebhelyesarcú helyett valójában Alice Csodaországban ez – mesélte Jean-Luc Godard az alkotásáról 1968-ban.

François Truffaut Négyszáz csapásával és az Alain Resnais rendezte Szerelmem, Hirosimával a Kifulladásig a francia új hullám kezdetét jelezte. A fáma Jean Seberg és Jean-Paul Belmondo a forgatás után még annyira rossznak tartotta a filmet, hogy azt hitte, soha nem fogják vetíteni. Csalódniuk kellett, a film hatalmas siker lett, a megjelenésének az 50. évfordulójára ki is adták hozzá a világ valaha készített legjobb trailerjét.

Jean-Luc Godard a Kifulladásigért és a későbbi filmjeiért rengeteg díjjal ismerték el, 2007-ben az Európai Filmakadémia életműdíját, 2011-ben pedig az amerikai filmakadémia, az AMPAS életműdíját, vagyis az Oscar-díjat kapta meg.