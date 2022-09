nepszava.hu;

2022-09-12 22:20:00

L. Simon László: a mai fiatalok a nagy jólétben megszokták, hogy rövidnadrágban és pólóban nézik este a tévét

A korábbi fideszes politikus szerint a kötcsei piknikre menet ugyan a bejáratnál át kellett vergődni néhány futóbolondon, de odabent nagyon jó volt a hangulat.

Biztos, hogy lesznek olyan kissebb intézmények, amelyeket átmenetileg be kell zárni a fűtési szezonra - jelentette ki a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója a Hír TV hétfő esti adásában.

L. Simon László emlékeztetett, az múzeumnak összesen negyven épülete van országszerte. Önmagában nem tartja tragédiának a bezárást, mivel szerinte egy osztrákhoz hasonló rendszert kellene bevezetni ebben a tekintetben. Ez azt jelenti, hogy azon helyeknél, ahol az évi látogatószám nem éri el az ötezret - a Nemzeti Múzeumnak is van ilyen tagintézménye - és amelynek a decemberi, februári hónapban gyakorlatilag nincsen látogatója, ott akkor is érdemes lenne bezárni, karbantartani, restaurálni, egy kicsit rendbe tenni a dolgokat, meg a szakmai munkára nagyobb figyelmet fordítani - magyarázta. Nem lehet elvárni, hogy majd mindent az állam kompenzáljon, egészen más a helyzet most, mint amikor a Covid-járvány kitört - tette hozzá. Példaként megemlítette, hogy a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum esetében minden gond nélkül meg fogják tudni oldani, hogy pár hónapra szüneteltetik az ottani munkát. Megjegyezte, ebből nem következik az, hogy a tudományos munkát ne lehetne végezni akár otthon, akár a központi épületünkben. Ezt követően elmerengett egy kicsit az energiatakarékosság morális kérdéseiről.

Ugyanakkor ez nem összevethető egy múzeummal, ahol műtárgyakat őriznek, ott nem lehet egyik pillanatról a másikra a hőmérsékletet átállítani.

A főigazgató kapott kérdést a kötcsei találkozóval kapcsolatban is. L. Simon László azt mondta, a hangulat kiváló volt, „az a néhány tüntető, meg a diktatúrát kiabáló - akik nyilván ha egy diktatúra lenne, akkor nem állhatnának ott - nem tudják elvenni az ember kedvét, pillanatnyi bosszúságot tudnak csak okozni, de hát ez úgy látszik hozzátartozik a magyar közélethez.”

Amíg az ember bejutott a bejáratig, néhány futóbolondon keresztül kellett mennie, azonban odabent nagyon jó volt a hangulat, rendkívül sok értékes emberrel nagyon érdekes dolgokról lehetett beszélgetni

A miniszterelnök beszédéről szólva azt mondta, előadása nagy ívű volt, s kicsit hasonlított a tusnádfürdői beszédhez. „Konkrétan a mai magyar viszonyokról viszonylag kevés szó esett, ebben az értelemben nem is volt útmutatás, sokkal inkább azokat az esélyeket latolgatta, amiket más fórumokon is megtesz, hogy végtére is milyen mozgásterünk van az orosz-ukrán háború tekintetében a rezsiválság, a szankciók, vagy éppen a V4 együttműködés tekintetében. Számomra egy kifejezetten akceptálható és sok értéket felmutató előadás volt” - értékelt.