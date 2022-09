Vas András;

Keszthely;Balaton;Tiborcz István;lakópark;beruházás;

2022-09-14 10:00:00

Óriási lendülettel építik a Balaton legújabb luxuslakóparkját Keszthelyen

Gőzerővel készül a Tiborcz-közeli luxuslakópark, amely a nyári AB-döntés miatt az egyik utolsó vízközeli beruházás lehet. A lakók aggódnak a monstre projekt miatt.

Toronydaruk magasodnak a keszthelyi Helikon strand mellett az egykori Zalatour kemping terültén, ahol egymást érték a teherautók, munkagépek az utóbbi hónapokban: óriási lendülettel építik a vízparti telken a Balaton legújabb luxuslakóparkját, 12 társasházban 288 lakás alakítanak ki.

A jelentős közvetlen vízparti munkálatok sokakban meglepetést kelthetnek, hiszen – mint arról írtunk már – az Alkotmánybíróság júliusban alaptörvény-ellenesnek minősítette a Balaton-törvény egyes passzusait, kimondva többek között, hogy a tó szabályozási partvonalától számított 30 méteres sávon belül a medencés kikötő és a hozzá kapcsolódó épületek kivételével épületet nem lehet felhúzni. A tiltás egyértelmű és szigorú, csakhogy maradt egy kiskapu: a döntés a már engedélyes projektekre nem vonatkozik. Márpedig a keszthelyi beruházás mögött állók jól időzítettek, még az AB-döntés előtt sikerült engedélyeztetni a projektet. A beruházó a Standful Property Kft. – a HVG 2017-ben arról írt, hogy a kemping a 879 milliós meghirdetett irányár helyett 250 millióért került az új gazdájához –, mely mögött tulajdonosként az Épkar Holding, a West Hungária Bau (WHB) és a U-Camp-Us Zrt. állnak, utóbbi a ZSKN Kft.-n keresztül a kivitelező Magyar Építő Zrt. tulajdona. Az Épkar, a WHB és a Magyar Építő is közismert NER-cégek, a Tiborcz István üzleti köréhez tartozó ifjabb Szeivolt István és Paár Attila érdekeltségei, Paárral több közös projektet jegyez Orbán Viktor kormányfő veje.

Az építtető nem csak abban mondhatja szerencsésnek magát, hogy még az AB-döntés előtt sikerült engedélyeztetnie a beruházást, hanem azért is, mert a fideszes vezetésű Keszthely meglehetősen előzékeny a beruházókkal. Tavaly év elején a város teljes vízpartját fejlesztési területté minősítette az akkori fideszes polgármester, az azóta már államtitkár Nagy Bálint. A politikus, még polgármesterként a pandémia miatt elrendelt veszélyhelyzetet kihasználva a képviselő-testület nélkül egy személyben döntött a Gyenesdiástól csaknem a Zala folyó torkolatáig tartó, durván 8 kilométeres partszakasz, átminősítéséről. Ennek egy mintegy 680 méteres szakaszán épül a Tiborcz-közeli lakópark, amely újabb darabot szakít ki végleg magáncélra a Balatonból.

A megkérdezett helyiek már most kifogásolták az építkezés miatti nagy forgalmat, szerintük ez komoly változást hozott a csendes, városszéli környezetbe. És tartanak a majdani autóforgalomtól.

– Ez egy nyugodt, igazi üdülőrész volt régebben – mondta a nyaralótulajdonos István, aki megemlítette: – A korábbi kemping partrészét az itteniek is használhatták, s éltek is vele, a lakóparkot viszont lezárják majd.

Dékány Péter, az ellenzéki KÉVE önkormányzati képviselője szerint nem kapnak információ a beruházásról: – Annak ellenére sem, hogy felmerülhet több, az önkormányzatot is érintő probléma. Az érintett parti telkek mellett vezető Entz sétányt például nem ilyen forgalomra tervezték, ráadásul erre vezet a Balatoni Bringakör is, és nem lennék meglepve, ha a csatornázással is gond lenne, hiszen mégiscsak 288 lakást kötnek majd rá a rendszerre.

Szerinte az is kérdés, mi lesz a lakópark parti részével: – A víz felől végignéztem, benőtte a nádas a kemping strandi szakaszát, vagyis, ha saját fürdőhelyet akarnak, komoly nádirtásra lesz szükség. Márpedig nehezen hiszem, hogy azok, akik itt egymilliós négyzetméterár felett vesznek ingatlant, máshova akarnának járni strandolni.