Menekülnek az oroszok a Krímből

2022-09-13 21:20:00

Az orosz megszállók családjaikkal együtt kezdik elhagyni a Krímet és Dél-Ukrajnát - jelentette a The Kyiv Independent. Mint Twitter-oldalukon írják, az orosz hivatalnokok, hírszerzők, katonai parancsnokok, „sürgős evakuálása” zajlik.

Nem tudni, hogy mennyire valósak a kijevi információk, vagy csak az információs háború részének tekinthetők, de az oroszoknak valóban van okuk a pánikra. Mint korábban lapunk is beszámolt róla, az utóbbi napokban az ukrán hadsereg több ezer négyzetkilométert szabadított fel északon, s a luhanszki régióban több várost vettek vissza.

Noha a Kreml igyekszik a kommunikációjában nyugodtságot sugározni, ennek ellenére az ukránok rengeteg hadizsákmányra tettek szert - vagyis mindez inkább egy fejvesztett menekülésre, mint sem rendezett visszavonulásra enged következtetni. A Krímben már korábban is több csapást hajtottak végre a kijevi honvédők, így az addig biztonságosnak hitt félszigetről tömegesen kezdett el menekülni az orosz lakosság.

⚡️Ukrainian intelligence: Russian occupiers begin leaving Crimea, southern Ukraine with their families.



An “urgent evacuation” of Russian proxies, intelligence officers, and military commanders is taking place, the Main Intelligence Directorate said.