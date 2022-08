Újabb robbanások rázták meg a Krímet

nepszava.hu;

Ukrajna;orosz megszállás;Krím-félsziget;háború;

2022-08-20 15:07:00

Minden jel arra utal, hogy az ukránok már a harctértől távol is képesek rendszeresen csapásokat mérni a megszállókra.

Péntek este újabb robbanásokról és dróntámadásokról számolt be Oroszország - írja a Reuters.

Az orosz ellenőrzés alatt álló Krím-félszigeten szombat reggel robbanást lehetett hallani: egy lelőtt drón roncsai az orosz hadsereg Fekete-tengeri Flottájának szevasztopoli személyzeti épületébe csapódtak. Egy helyi tisztviselő szerint nem követelt áldozatot az incidens.

Occupation authorities in Sevastopol say that drone was "successfully shot by air defense post" before it crashed in HQ of Russian Black Sea Fleet and set it on fire(exactly its mission) https://t.co/v62lOKuJ4n pic.twitter.com/O0nbGwYNiz