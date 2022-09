Le Julianna Phuonglinh;

slam;Vietnám;kommunizmus;Politika;

2022-09-17 13:19:00

Le Julianna Phuonglinh: A szabadság tiltott szavai

19 éves, budapesti joghallgató, a Bibó István Szakkollégium tagja. Verseket és slam poetry-szövegeket 4 éve ír, publikál és ad elő.

Bibó István szavai égnek bennem.

A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem.

A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem.

Papa, hallasz?

A szabadság ott kezdődik, ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem.

Vietnám, Huê, 1962, kommunista diktatúra.

60 éve, 60 éve, hogy leírtad, hogy kiálltál, hogy elmondtad.

Nem emlékszel mindenre, csak a tömegre, csak a hitedre, a papírra, rajta az újra és újra leírt, tiltott szavakra.

Papa, hallasz?

Most a szavaidtól hangos a szívem.

Némán veszek levegőt minden egyes szóközödnél.

Emlékszel még arra az estére, mikor az igazság szavaitól félve elvettek tőled mindent?

Nem emlékszel mindenre, csak a tömegre, csak a hitedre, a papírra, rajta az újra és újra leírt, tiltott szavakra.

Az újra és újra leírt, tiltott szavakra.

Magyarország, Budapest, 2022.

60 évvel később,

Az igazság szavaitól menekülnek,

Kordonok mögé zárnak,

A várba rohannak, sötét szobákba.

S némán bólogat minden sakkbábu.

A történelemkönyvek fegyverei szomszédok, barátok, emberek kezei közt.

Tollak rácsok mögött, szavak lábjegyzetekben.

Az ismétlés, a halmozás, ez a gondolatritmus gyökeret ver bennem.

A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem.

A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem.

Minél többször leírom, kiállok, elmondom,

annál kevesebb leszek.

Papa, hallasz?

Tegnap a metrón rád gondoltam,

a kezemben a rám erőszakolt gyűrött hírlap,

lábam alatt a beton, sehol egy fénycsóva.

Kiegyengettem a papírt, szavak jelentések nélkül, minden mondat mögött egy ima.

Kétszer megyek át az úton,

a kanyarnál mindig megállok,

a visszapillantó tükörben keresem a szemeid.

Mielőtt a villanyoszlopba rohannék,

megvárom, hogy kinyisd őket.

Majd harmadjára is átmegyek az úton,

most nem állok meg a kanyarnál.

A buszmegállóban idegen tekintetek,

mindannyian rám várnak.

Már egy ideje nem én irányítom a kormányt,

csak a visszapillantó tükröt nézem,

várom, hogy te is azt nézd.

Éberen akarok álmodni,

újra és újra a villanyoszlopba rohanni,

közben a szemeidre várni.

Megromlott mondatokra emlékszem csak,

a hangodra nem, csak az üvöltésedre.

Az újságokban olvastam a roncsokról,

benne a rothadó húsunkról.

Papa, hallasz?

Rólad szól ez a slam,

neked írom ezeket a szavakat.

A te arcodat látom, ha a szabadságra gondolok.

S a szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem.