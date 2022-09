Varga Dóra;

vasárnapi boltzár;Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete;Parragh László;Magyar Kereskedelmi és Iparkamara;

2022-09-15 06:15:00

Tízmilliókat spórolhatnának a rezsin a vasárnapi boltzárral

Szándék ugyan érezhetően lenne a nagyobb üzletláncoknál a vasárnapi boltzárra, külön-külön azonban nem szeretné egyikük sem felvállalni ezt a lépést, mert nem akarják elveszíteni vásárlóikat.

A rövidített nyitva tartást ezért csak egységes szabályozással lehetne elérni – mondta lapunknak Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) elnöke. A KASZ még a nyáron kezdett online aláírásgyűjtésbe annak érdekében, hogy az üzletek zárjanak be legkésőbb vasárnap délben. A szakszervezeti kezdeményezés célja eredetileg ugyan a munkaerőhiány, és a dolgozók leterheltségének mérséklése volt, de az ötlet most a rezsiárak elszabadulása kapcsán is előtérbe került.

Karsai Zoltán számításai szerint a vasárnapi boltzárral a nagy üzletláncok több tízmillió forintot spórolhatnának a rezsin. Az egyik nagy élelmiszerlánc – a 2021-es vállalati mérlege alapján - napi átlagos villanyszámlája tavaly 26 millió forint volt, a földgázért pedig naponta 1,8 millió forintot fizetett a több mint 100 üzlete után. Azóta a rezsiárak elszabadulásával ez az összeg a többszörösére nőhetett. Ezt teljes egészében nyilván nem lehet megspórolni, hiszen a hűtőknek menniük kell, és a fűtést sem lehet teljesen kikapcsolni, azonban a pékárus kemencék és az eladótér világításának lekapcsolásával, a hűtők zárva tartásával a rezsiköltség 60-70 százalékát meg lehetne takarítani – magyarázta.

Az élelmiszerláncok üzleteinek többségében azonban a vasárnapi forgalom olyan gyenge, hogy így is többe kerül a rezsi és a bérek kifizetése, mint amennyi a bevétel – érvel Karsai Zoltán. Elmondása szerint több vállalati vezető is a vasárnapi zárás támogatásáról biztosította, feltéve, ha a többi üzlet is bezár. Azt viszont nem kockáztatná egyik lánc sem, hogy ő egyedüliként bezár, mert attól tartanak, hogy akkor vásárlóik nemcsak a csekély vasárnapi forgalmat vinnék máshová, hanem akár végleg át is pártolnának a konkurenciához. A szakszervezeti vezető azt ugyanakkor jelzésértékűnek tartja, hogy míg korábban az üzletvezetők rendre akadékoskodtak, ha valamit fel szerettek volna mérni a dolgozók körében, most két nagyvállalat is minden további nélkül beengedte őket aláírást gyűjteni. Eddig egyébként 2788 online aláírás gyűlt össze, ezért folytatja most a KASZ papíralapon is az aláírásgyűjtést. Nemcsak a kereskedelemben dolgozók írhatják alá, hanem bárki, aki egyetért a kezdeményezésünkkel – jelezte Karsai Zoltán.

Az ATV kedd esti adásában a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke lényegében támogatta a vasárnapi boltzárat. Az Orbán Viktor tanácsadójaként is ismert Parragh László a műsorvezető felvetésére igazat adott abban, hogy ezzel lehetne spórolni. Úgy fogalmazott: ehhez társadalmilag igazodni kell, úgy kell alakítani a szokásainkat, hogy ne akarjuk vasárnap nagybevásárlásra menni. Ausztriában egyáltalán nincsenek a boltok nyitva vasárnap, és itthon is egyre több üzlet rövidíti a nyitva tartását – tette hozzá.

Az ágazaton belüli teljes egyetértés kialakítása azonban nehézkesnek tűnik itthon, mert míg például egy élelmiszerüzlet forgalma nem túl jelentős vasárnap délután, addig a barkácsboltokban vagy a plázákban éppen ilyenkor vásárolnak nagyobb számban az emberek. Ágazati információk szerint a kezdeményezést is főként az utóbbi körben érdekelt vállalkozók ellenzik.