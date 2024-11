Parragh: "ki fogja verni a biztosítékot" az Iparkamara

A korábbi két ciklushoz hasonlóan, a most alakuló új kormánnyal is együttműködési megállapodást kíván kötni a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK), mondta a kamara elnöke hétfőn Nagykanizsán - számol be az MTI.