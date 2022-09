P. Szabó Dénes;

dokumentumfilm;

2022-09-14 20:51:00

A magyar szinkron múltjába és jelenébe avat be egy egész estés dokumentumfilm

A világhírű magyar szinkronnak állít emléket a Vertigo Media dokumentumfilmje, melyben a szakma harminckilenc képviselője szólal meg, köztük huszonhat szinkronszínész.

A Magyar hangja... című filmet a 18. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon mutatták be, ahol a közönség egy nosztalgikus utazáson vett részt, hisz a nyolcvan perces játékidő alatt számos ismert hang idézte fel a már emblematikussá vált filmes vagy sorozatbeli idézeteket. Persze, vannak színészek, akiknek megszólalni is elég, hisz Galambos Péter hangjáról sokaknak Dwayne Johnson, Vin Diesel vagy David Schwimmer (Ross Geller) juthat eszébe, Kálid Artúr orgánuma Will Smith és Denzel Washington személyét idézi meg, Hevér Gáboré Leonardo DiCaprióét, míg Kerekes József Jim Carrey-t vagy Peter Griffint a Family Guy-ból.

A sort még hosszan folytathatnánk, a film is számos példát hoz, miközben archív felvételekkel idézi fel a Pannónia Filmstúdió szinkronmunkáit, melyek során a színészeknek még volt ideje arra, hogy hosszan belemélyedjenek a munkába. A doku emellett külön foglalkozik a magyar animációs filmiparral: a Vuk kapcsán megtudjuk, hogy a főhős megteremtéséhez először Pogány Judit hangját rögzítették, majd annak alapján rajzolták meg a róka szájmozgását. A Vízipók-csodapók esetében a címszereplő vékony, felgyorsított hangjáról esik szó, míg a Magyar Népmesék esetében kiderül, hogy a sorozatot a világ számos nyelvére lefordították.

Szót ejt a piac átalakulásáról, mely már 1989-től elkezdődött, mikor megjelent a Mafilm Audio Kft., mely számos hollywoodi filmet szinkronizált, majd beszél a kereskedelmi tévék megjelenéséről, mellyel a magyar szinkron veszített a minőségéből, hisz sokszorosára nőtt a beérkezett munkák száma, mellyel a két nagy stúdió nem bírt el, így megjelentek a piacon a kisebbek is, miközben rövidült a szinkronra szánt idő, a kvalitás helyett a gyorsaságra esett a hangsúly. A streaming szolgáltatók megjelenése azonban újabb változást hozhat a piacon.

A film tehát nagy ívet jár be, mégis hiányérzetünk lehet, hisz képtelenség egy egész estés alkotásba az összes kedvenc magyar szinkronhangot belesűríteni. Az elhangzott idézetekhez pedig nagyritkán látunk filmjelenetet, ami érthető, hisz mindet mellékelni kész vagyon lett volna.

A szinkronizálás másrészt nemcsak munkát, de élményt is jelent a színészeknek. Molnár Piroska a közönségtalálkozón elmondta, hogy ha valaki felvétel közben rá tud hangolódni egy külföldi kollégára, akkor még a saját hangja is megváltozik. Csőre Gábor szerint pedig kifejezetten izgalmas gonosz karakter bőrébe bújni, ahogy ő is teszi immár huszonkét éve a South Park című animációs sorozatban, melyben a túlsúlyos és szabadszájú negyedikes Eric Cartmannek adja a hangját. – Ahogy színészként a III. Richárdban a címszereplőt jó játszani, Az ember tragédiájában meg Lucifert, úgy a South Parkban Eric Cartmant, hisz az ő karakterében élheti ki magát igazán az ember. Még a legjobb jellemekben is van egy kis gonoszság, ha pedig az szinkronitásba kerül a figurával, akkor a játék hihető – mondta a színész lapunknak.