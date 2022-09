Gulyás Erika;

pedagógussztrájk;

2022-09-14 20:27:00

Hétfőn már lesznek tanársztrájkok

Több formában is folytatódnak a helyi megmozdulások az oktatás és a pedagógus társadalom nagyobb megbecsüléséért.

Szerdán az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium 47 tanára tartott a Tanítanék Mozgalom felhívására polgári engedetlenségi akciót, mert sürgősen változtatásokra van szükség, a terület gondjainak megoldása össznemzeti érdek. Nyilatkozatukban jelentette be, hogy nem hagyják abba a Tanítanék Mozgalom felhívására megkezdett polgári engedetlenségi akciójukat, mert sürgősen változtatásokra van szükség, a terület gondjainak megoldása össznemzeti érdek. Nyilatkozatukban megerősítették a másik egyetemi gyakorló intézmény, a Radnóti pedagógusainak hét elején összefoglalt érveit, hogy a pályakezdő fiatalok évek óta kevesebben vannak, mint ahányan nyugdíjba mennek vagy távoznak a pályáról, hogy a tanárok többsége megélhetési gondokkal küzd, pedig a többi uniós ország pedagógusaival összehasonlítva sokat dolgoznak. Elfogadhatatlannak tartják, hogy a túl sok tananyag miatt nem jut idő a diákok készségfejlesztésére, hogy „egyes tantárgyak esetében nyílt politikai szándékok irányítják a Nemzeti Alaptanterv összeállítását”, hogy a kötelező tankönyvek és segédeszközök nem segítik a korszerű tudás megszerzését. Akciójukkal szolidaritást vállalnak kirúgással fenyegetett tanártársaikkal és arra szeretnék nevelni tanítványaikat, hogy „merjenek kiállni magukért akkor is, amikor nehéz” - tették hozzá.

Közben megkezdődött a jövő hét elejétől jogszerű sztrájkok szervezése is az ország iskoláiban. Szerda délutánig a pécsi Cserepka János Általános Iskola, Középiskola és Sportiskola, valamint a nyíregyházi Túróczy Zoltán Evangélikus Általános Iskola és Óvoda, valamint a főváros XVI. kerületében található Sashalmi Tanoda sztrájkbizottsága tájékoztatta a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetét (PDSZ), hogy szeptember 19-én, hétfőn munkabeszüntetést tartanak, a pécsiek másnap is, de a PDSZ országos választmányának elnöke szerint több helyszín is lesz. Komjáthy Anna a Népszavának kiemelte, hogy a tavasszal tartott sztrájkhoz is sok egyházi iskola csatlakozott.

Ezen a héten pénteken három fővárosi iskola pedagógusai flashmobot szerveznek a Móricz Zsigmond körtérre még a tanítás megkezdése előtt.

Hasonlóan szokatlan eseményt szerveznek jövő kedden a pedagógustiltakozások egyik motorjának számító Miskolci Herman Ottó Gimnázium tanárai és diákjai. Este fél 6-tól a Városház téren „Együtt énekel a város a gyermekekért, a pedagógusokért, az oktatásért” címmel tartanak eseményt, ahol kockás ingben közösen éneklik majd Dés László – Geszti Péter – Grecsó Krisztián: A Pál utcai fiúk musicaljének Mi vagyunk a Grund! című dalát.

Közben elkészült a két hazai pedagógus szakszervezet beadványa a strasbourgi bíróságnak. A Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) segítségével tegnap elküldött anyag annak eldöntését kéri az Emberi Jogok Európai Bíróságától, hogy igazuk van-e, amikor jogszerűtlennek tartják a kormány február 11-én meghozott rendeletét, amely rögzítette a sztrájk idején szükséges még elégséges szolgáltatásokat, mégpedig olyan szinten, ami gyakorlatilag észrevehetetlenné teszi az iskolai megmozdulásokat. Mivel az Alkotmánybíróság itthon formai okokra hivatkozva nem foglalkozott a kérdéssel, megnyílt a lehetőség a nemzetközi jogi fórum megkeresésére. Komjáthy Anna arról tájékoztatta lapunkat, hogy már készül az az alkotmánybírósági beadvány is, ami a később törvényi szintre emelt korlátozások felülvizsgálatát kezdeményezi.