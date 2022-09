nepszava.hu;

Korózs Lajos;nyugdíjasok;

2022-09-15 15:12:00

Nyugdíjasokat védő intézkedéseket kezdeményez az MSZP

A RezsiSTOP a kisnyugdíjasok számára is jelentős segítséget nyújthat – jelentette be az MSZP. Korózs Lajos, a párt szociálpolitikai kabinetjének vezetője elmondta: olyan országgyűlési határozati javaslatot nyújtottak be, melyben kezdeményezik, hogy a kormány adjon legalább havi 10 ezer forintos rezsitámogatást az átlagos, vagy annál kevesebb ellátásban részesülő nyugdíjasoknak, legyen igazságosabb a 13. havi nyugdíj és a nyugdíjprémium kifizetése, a nyugdíjemelés pedig a valódi, nyugdíjasok által érzékelt infláció alapján történjen.

Vágtató infláció, állandóan emelkedő árak, harmatgyenge forint – Korózs Lajos szerint ezek jelzik a magyarországi megélhetési válságot, ami a nyugdíjasok életét is rendkívül megnehezíti. Ezért az MSZP egy olyan határozati javaslatot nyújtott be a Parlamentnek, amely három lényeges intézkedést javasol.

Az első ilyen kezdeményezés, hogy minden nyugdíjas kapjon azonos összegű 13. havi nyugdíjat és nyugdíjprémiumot a rendelkezésre álló keret igazságos elosztásával – így ugyanis az alacsonyabb nyugdíjban részesülők több pénzt kapnának, vagyis a nyugdíjasok többsége jobban jár, mintha a saját nyugdíja alapján állapítanák meg a többletjuttatást.

A benyújtott MSZP-s javaslat második eleme, hogy az átlagnyugdíjban vagy annál kisebb nyugdíjban részesülő nyugdíjasok a fűtési időszakban kapjanak legalább havi 10 ezer forintos rezsitámogatási utalványt. Ez mintegy 70 milliárd forintba kerülne, de bőven van rá fedezet a költségvetésbe érkező többlet ÁFA-bevételek miatt.

A határozati javaslatban az MSZP harmadik kezdeményezése az, hogy a 2023. január 1-jén esedékes nyugdíjemelés mértékét ne a Fidesz-kormány által javasolt 5,2 százalékos infláció alapján állapítsák meg, hanem 15,7 százalékkal emelkedjenek a nyugdíjak a 2022. augusztusi nyugdíjas fogyasztói árindex alapján, amit a KSH állapított meg. Korózs Lajos arra is felhívta a figyelmet, hogy a Fidesz évek óta alultervezi az inflációt, és ez alapján hónapokig nem fizetik ki a tényleges nyugdíjemelést – vagyis valójában a nyugdíjasok hiteleznek a kormánynak. Ezért a politikus szerint most novemberben 8-10 százalékos nyugdíjemelést kell adni, ha az első 8 hónap tényadatait, valamint a várható infláció alakulását veszik figyelembe – bár ez utóbbit a Fidesz-kormány rendszeresen „elfelejti”.

Korózs szerint a nyugdíjasok láthatják, hogy az MSZP nem hagyja őket magukra a problémáikkal, hanem cselekednek, megoldásokat kínálnak. Mint mondta, az általuk most benyújtott határozati javaslat is erről szól.