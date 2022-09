nepszava.hu;

Bayer Zsolt;Németh Szilárd;Tisza István;

2022-09-15 14:20:00

Bayer „Zsoca” és Németh Szilárd együtt mosolyog Tisza István emléktáblája alatt

Amikor legutóbb együtt mutatkoztak, akkor a Fidesz ötös számú párttagkönyvének tulajdonosa egy neonáci pólóban feszített - a jelek szerint ezt most hanyagolta.

Ismét közös fotóval jelentkezett a rezsicsökkentésért felelős kormánybiztos és a NER elsőszámú, keresztény-konzervatív véleményformálója.

- írta a kép mellé Németh Szilárd.

A páros már korábban is előszeretettel mutatkozott egymás társaságában. Mint lapunk is beszámolt róla, legutóbb júliusban, egy alsóörsi kávézás után csekkoltak be a Facebookra. Bayer Zsolt ekkor egy White Lives Matter feliratú pólót viselt, mely egy, az amerikai fehér szuprematisták és neonácik által kedvelt szlogen, amely a fekete polgárjogi mozgalomra, a Black Lives Matterre válaszul született meg 2015-ben, a kis texasi szervezet, az Aryan Renaissance Society, de 2016 óta a Ku Klux Klan is használja. Jelölnek vele egy mozgalmat, neonáci és fehér szuprematista szervezetek laza kötődésű szövetségét is.