R. Hahn Veronika (London);

II. Erzsébet királynő;Kamilla hercegnő;

2022-09-15 20:47:00

Több mint négy kilométeren át várakoztak a brit alattvalók, hogy leróhassák tiszteletüket II. Erzsébet királynő ravatala előtt

Csütörtökön folyamatosan gyarapodott a Westminster Hall előtti sor.

Az elmúlt hét fizikai és érzelmi igénybevétele után III. Károly csütörtökön egy napra viszavonult a közélettől és ezt rövid elmélkedéssel, lelkigyakorlattal Highgrove-ban, a Cotswolds-i villájában töltötte. Kamilla királyné saját wiltshire-i vidéki házában gyűjtött erőt a közeljövő megpróbáltatásaira. Hírek szerint a hosszú tervezésen alapuló London Bridge Hadművelet, a királynő elhunytát követő napok menetrendje mindig is tartalmazott egy hivatalos kötelezettségektől mentes rövid fellélegzést az érintetteknek. Mint ahogy erről lapunk folyamatosan beszámolt, a szigetország új királya a skóciai Dumfries House - innen rohant Erzsébet halálos ágyához Balmoralba, - és a Buckingham-palota között egy hét alatt 2400 kilométert tett meg, három parlamentben fordult meg és tartott beszédet, illetve minden más mellett két hosszú díszmenetben vonult édesanyja koporsója mögött. Károly pénteken Wales fővárosának, Cardiffnak adja meg a tiszteletet. Ez egyben az Operation Spring Tide, Tavaszi ár hadművelet lezárása. Erzsébet ötlete volt, hogy utódja már uralmának első hetében keresse fel mind a négy brit tartományt.

Míg III. Károly relaxált, a walesi hercegi pár, Vilmos és Katalin Norfolkba utazott, hogy megtekintse az Erzsébet egyik kedvenc kastélya, Sandringham előtt elhelyezett virágcsokor-tengert. A kelet-angliai palotában érte a halál 1952-ben VI. Györgyöt és itt tölti a család hagyományosan a karácsonyi szünetet. Csütörtökön folyamatosan gyarapodott a Westminster Hall előtti sor, e sorok írásakor elérve már a 7 kilométert, Bermondsey kerületét. Ha az érdeklődés nem csillapodik, a rendőrség szombat éjszaka berekesztheti a várakozást, hogy csak azok álljanak be a sorba, akik hétfő reggel 6.30-ig be is jutnak a parlament dísztermébe, hogy méltó búcsút vegyenek II. Erzsébettől. A BBC csütörtök délelőtt rövid időre felfüggesztette folyamatos streaming szolgáltatását, amikor egy idősebb testőr elájult és arccal a ravatal kőlapjára zuhant.