V. A.;

labdarúgás;UEFA Európa Liga;

2022-09-15 21:24:00

1-0-ra nyert az FTC a Monaco ellen

Két meccs után hat ponttal vezeti csoportját a Fradi az Európa Ligában.

Szintet nem lépett, de fél lépést tett előre a csapat, mondta dicséretes visszafogottsággal Sztanyiszlav Csercseszov, a Ferencváros csapatának vezetőedzője az AS Monaco elleni mérkőzést felvezető kinti sajtótájékoztatón. A visszafogottság egyrészt érthető, mert az előző idényben a Paris Saint-Germain és az Olympique Marseille mögött a Ligue 1-ben harmadik helyezett hercegségi egylet értelmezhető színvonalú bajnokságban lett bronzérmes, míg az FTC egy másik nívójú ligában szerzett aranyérmet. Ugyanakkor a Ferencváros az EL csoportkörének első mérkőzésén egy hete egy nála jóval előrébb rangsorolt, értékét tekintve minimum háromszor többet érő társulatot, a török bajnok Trabzonspor csapatát ütötte meg 3-2-re az Üllői úton, ráadásul úgy, hogy a 16. perctől emberhátrányban futballozott.

A szépségét tekintve magával ragadó, az arab és régebben az orosz euromilliárdosok által messzemenőkig favorizált Monaco önmaga is egy ékszerdoboz, a II. Lajos Stadion pedig különösképpen az lehetett volna az FTC-nek: ugyanis a 20. percben Traoré látványos szöktetését a leshatáron vette át Tokmac, aki kapura húzott, majd a szólóban Nübelre vezetett labdát a bal alsóba lőtte. Csakhogy hiába vágta égnek a kezeit, a „taccsbíró” lest intett, jöhetett a VAR. Jó hosszú ideig tanakodtak a végeredményen, mígnem eldöntötték: a találat érvénytelen.

A majdnem gól nem a semmiből jött, előtte az FTC 56 százalékban babusgatta a labdát, vagyis labdabirtoklásban is előrébb járt riválisánál. Sőt, tucatnyi perccel később Traoré újra kavart, 25-ről ballal a jobb felső sarok felé tüzelt, de Nübel kapus most levegőben úszva mentett. Ezután R. Mmaee fejese is alig elkerülte el kapuját, szóval az FTC valóban nem volt megszeppenve, de csak helyzetek számában vezetett.

A Monaco úgy a parti kétharmada felé kezdte komolyabb venni a figurát, volt néhány helyzete, egynémely esetben ráadásul pechje, a legnagyobb csak ezután jött: Vécsei Bálint kapáslövése megpattant egy francia védőn, miközben átment a lába között, a vetődő Nübel kapus pedig hiába nyúlt utána, csak a gólvonal mögött érte el – a hálóig el sem jutott a labda, de sebaj (0-1!). Mivel a kvartett másik mérkőzésén Trabzonspor–Crvena zvezda 2-1, a H csoport így néz most ki: 1. FTC 6 pont, 2. Trabzonspor (4-4) 3, 3. Monaco (1-1) 3, 4. Crvena zvezda 0. Jól fest, szó se róla.