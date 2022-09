P. L.;

Jászberény;Fidesz;Demokratikus Koalíció;Pócs János;időközi önkormányzati választás;

2022-09-16 08:03:00

Fidesz-DK szövetség állt össze Jászberényben, időközi választás jöhet

Még az is elképzelhető, hogy a Fidesz a DK jelöltjét fogja támogatni a jelenlegi ellenzéki polgármesterrel szemben.

Feloszlathatja magát a képviselő-testület Jászberényben, miután a helyi Fidesz-frakció támogatta a DK-s Gedei József beadványát - értesült a Magyar Narancs.

A testület feloszlása már többször is felmerült, mert bár egy mi hazánkos és egy fideszes képviselő mellett elviekben hét ellenzéki foglal benne helyet, a Demokratikus Koalíció politikusa valójában többször is a Fidesszel szavazott együtt.

Úgy tudni, az időközi választás megtartását leginkább a helyi fideszes országgyűlési képviselő, Pócs János tartja a legfontosabbnak, a városi Fidesz-frakció azonban némileg vonakodott, így a lap forrásai szerint Pócs inkább a DK-s Gedei Józsefet vette rá arra, hogy nyújtsa be a javaslatot. Végül a Fidesz-frakció szerdán késő este rábólintott a tervre, így időközi választás jöhet, ami 10 millió forintnál is többe kerülhet a városnak. A Magyar Narancs forrása szerint még az is előfordulhat, hogy a Fidesz beáll a DK-s politikus mögé Budai Lóránt jelenlegi polgármesterrel szemben. Úgy tudják, ez Pócsnak sem lenne különösebben ellenére. Mivel pedig kétséges, hogy a DK lesz-e annyira erős, hogy ne alakuljon ki ismét patthelyzet az önkormányzatban, az is lehetséges forgatókönyv, hogy a Fidesz együtt fog szavazni a DK-val. Pócs János ugyan a Jászsági Térségi TV-nek arról beszélt, Gedei Józsefet nagy valószínűséggel nem tudja támogatni, ám sejtelmesen hozzátette, hogy akkor kell átmenni a hídon, amikor ott vagyunk.

A képviselő-testület feloszlatása mindenesetre hamarosan napirendre kerül, ha megszavazzák, akkor már csak az időpontja lesz a kérdés. Pócs János azt szeretné, ha minél előbb megtartanák, de egyelőre egy januári időpont tűnik a legreálisabbnak.

A Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) ifjúsági szervezetének számító Minden Fiatal Magyarországa (MFM) szerint a DK-s Gedei József az elmúlt időszakban ahhoz a politikai oldalhoz csatlakozott, amelyik semmibe veszi, zavaró tényezőnek tartja a kritikusan gondolkodó, nehezen megtéveszthető fiatal társadalmat, pedig a jelenlegi városvezetés minden nehézség és hátráltató tényező ellenére törekszik arra, hogy a helyi fiatalság Jászberényben képzelje el a jövőjét. Gedei József erre úgy reagált, hogy a Budai–Balogh féle városvezetés eddig nem tudott, vagy nem akart megfelelő intézkedéseket hozni a szerinte Jászberény jövőjét fenyegető veszélyekre, gyengeségekre.

Budai Lóránt egyébként 2019-ben egymás után kétszer is megnyerte a polgármester választást, miután első alkalommal 14 szavazattal előzte meg a fideszes Szabó Tamást, ezért a kormánypárt kifogással élt. A megismételt választáson Budai Lóránt jóval nagyobb különbséggel nyert.