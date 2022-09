Árpási Bence;

szívhang;

2022-09-16 07:30:00

Alaptörvény-ellenes lehet a szívhang-rendelet

Az abortusz-törvény szerint az orvos szerepe a terhesség-megszakítással összefüggő döntési folyamatban a terhesség tényének megállapítására szorítkozik. Ezt a kötelességet bővítette ki most a belügyminiszter – hívta fel a figyelmet lapunknak a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) magánszféraprojektjének szakértője. Vissy Beatrixot azt követően kérdeztük, hogy Pintér Sándor a minap egy rendeletben írta elő az abortusz előtt a magzat életjeleinek bemutatását a várandós nőknek. A törvényeket azonban csak a törvényalkotó változtathatja meg, egy tárcavezető rendeletével nem írhat felül törvényt – vagyis egy újabb feltételt az önrendelkezési jog gyakorlásához kizárólag az Országgyűlés fűzhet.

Vissy Beatrix más furcsaságokra is felhívta a figyelmet. A terhesség megszakításához szükséges adatlapot Pintér Sándor szintén felülírta a már említett rendelettel. Itt is tetten érhető az ellentmondás, hiszen a terhességmegszakításnak törvényi feltételei vannak. A szakértő megjegyezte, noha szívhang-rendeletként terjedt el a nyilvánosságban a döntés, ám nem ennek a meghallgatását írja elő a belügyminiszteri rendelet, hanem azt, hogy az orvos köteles bemutatni a magzat életjeleit. Ennek pedig sok módja lehet, a többi közt a szívhang meghallgatása, de akár a pulzus monitoron történő bemutatása is. „Nem elég, hogy egy rendelet felülír egy törvényt, de még csak az sem világos, hogy pontosan mit vár el az orvosoktól, így még nem tudni tudni, mi vár a nőkre” – fogalmazott Vissy Beatrix.