P. L.;

közmédia;közbeszerzés;beruházás;

2022-09-16 09:06:00

154 millióból csinosítják az állami média épületét

Van, ahol nem kell beruházásokat elhalasztani.

Bár egyre több állami beruházást halasztanak el, a jelek szerint ez az állami médiát nem különösebben érinti: a budapesti, Kunigunda útja 64. alatti gyártóbázisának fejlesztésére írt ki közbeszerzési eljárást a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA), mely szerint szerint a „B” épületében, az I. emeleten alakítanák ki a Rádió 1 és a Kossuth 2 stúdiót, amelyhez építőipari és akusztikai munkákat is igénybe vesznek - számolt be az Átlátszó.

A tervek szerint a Rádió 1 nevű stúdió a B111 és B112 helyiségek területén kap egy stúdiót és egy vezérlőt. Ezt követően a Kossuth 2 kap új stúdiót, egy hírolvasó helyiséget és egy technikai helyiséget a B109 és B110 helyiségek területén. A közbeszerzés nyertese a kanadai tulajdonosú A-Bau Építőipari Kivitelező Kft. lett, a munkát nettó 154 millió forintért végzik el, alvállalkozók segítségével. Utóbbiak a Csato-Bau Kft.-t, az Air-studio Pro Kft.-t. és Bartha Edina egyéni vállalkozó.

Természetesen nem ez az egyetlen nagyobb volumenű beruházása az évi 130 milliárd forint adófizetői pénzből működő állami médiának: korábban lapunk is beszámolt arról, hogy évi 30 millió forintért keresnek tapsolókat. A 12 hónapra szóló keretszerződést a Casting Office Kft. nyerte. Az Átlátszó azt is felidézi, hogy néhány hónappal korábban közel nettó félmilliárd forintért hat biztonságtechnikai kaput építettek be a Kunigunda úti gyártóközpontba. A munkálatokat a TVT Vagyonvédelmi Zrt. végezte.

Szemben például az önkormányzatokkal, az állami médiánál egyébként a gáz beszerzésével sincs probléma, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel frissen aláírt szerződés szerint a 2022. október 1-től 2023. október 1-ig tartó időszakra nettó 42,49 Ft/MJ-os áron vásárolják.