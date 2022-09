nepszava.hu;

Orbán Viktor;Kötcse;Európai Unió;Fidesz-kormány;

2022-09-16 14:34:00

Orbán Viktor 2060-ig tartó Fidesz-kormányzást vizionált Kötcsén

Egyúttal ismét meglebegtette az Európai Unióból való esetleges kilépést.

Ősszel megpróbálja megakadályozni, hogy az Európai Unió újabb hat hónappal meghosszabbítsa az Oroszország elleni szankciókat, a Fidesz új generációjának akár 2060-ig képesnek kell lennie kormányozni, hamarosan újabb családtámogatási intézkedéseket jelentenek be - ezekről beszélt sajátjai előtt Kötcsén a miniszterelnök a Szabad Európa szerint.

A portál több olyan résztvevővel beszélgetett, akik hallották a kormányfő előadását. A beszéd egyik legfontosabb eleme természetesen az Ukrajnában zajló háború volt. A miniszterelnök szerint ez a háború 2030-ig is velünk maradhat, és Ukrajna akár területe harmadát-felét és elveszítheti. Orbán Viktor szerint a háború lokális lett volna, de a Nyugat beszállt, ezzel globálissá tette, most pedig a szankciókkal lábon lőjük magunkat Európában.

Úgy jósolta, a szankciók okozta energiaválság miatt télen akár az európai ipar negyven százaléka is leállhat. Ősszel várható tárgyalás az európai vezetők között a szankciós csomag meghosszabbításáról újabb hat hónapra, a miniszterelnök szerint meg kell próbálni megakadályozni a prolongálást. A kormányfő tisztában van vele, hogy ezzel az állásponttal egyelőre szinte egyedül van a tagállami vezetők között, de a szeptemberi olasz választásokra utalva azt is megjegyezte, addigra remélhetőleg olyan kormány alakul Olaszországban, amelyik támogatni fog minket ebben.

A szankciók elfogadása szerinte azt jelzi, hogy nincs olyan vezetője Európának, aki felismerné a kontinens érdekeit, és aszerint cselekedne, és erre másokat is rá tudna venni. Angela Merkel ilyen volt, még ha csatázott is vele, ő biztosan nem hagyta volna a szankciós politikát. Megismételte azt a Tusnádfürdőn már hangoztatott gondolatmenetét, miszerint 2030-ra széteshet az eurózóna és akár maga az Európai Unió is.

Arról is beszélt, hogy 2040-re a francia városokban többségben lesznek a muzulmán bevándorlók, és ez akár más uniós nagyvárosokban, fővárosokban is megtörténhet. Ebben az esetben viszont át kell értékelni kapcsolatainkat ezekkel a fővárosokkal, hiszen kérdés, mennyire lehet európainak nevezni azt az országot, amelyikben az őshonos európai nemzetrészek néhány településre, kisebbségbe szorulnak. A visegrádi négyek viszont erős hatalmi központ lesz addigra. Azt elismerte a kormányfő, hogy a háború miatt most válságban van az együttműködés, de ezen túl lehet lépni, főleg hogy a liberális pozsonyi és prágai kormány is inog, könnyen lehet, hogy hamarosan mindkét országban olyan kormány lesz, amelyikkel a Fidesz szövetséget tud kötni.

2030-ra a V4-ek nettó befizető tagállammá válnak, Orbán Viktor szerint ekkor el kell gondolkodni az EU-tagság értelmén, azon, hogy ilyen körülmények között mit ad nekünk a tagság, és ha nem tudunk pozitív választ találni, le kell vonni a következtetéseket. Saját politikai táboráról szólva elmondta,

A Nemzeti Együttműködés Rendszere után pedig a Nemzetközi Együttműködés Rendszerét is létre kell hozni, ezt szolgálja a Fidesz hálózatépítése konzervatív körökkel, think tankekkel, influenszerekkel.