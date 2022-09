nepszava.hu;

Vlagyimir Putyin;orosz megszállás;Ukrajna;

2022-09-17 07:50:00

Putyin: az ukrán ellentámadás nem változtatja meg Oroszország terveit

Egyúttal „komolyabb válaszlépésekkel” fenyegetett, ha az ukránok további sikereket érnek el - bár azt nem fejtette ki, pontosan mit ért ez alatt.

Ukrajna legutóbbi ellentámadása nem fogja megváltoztatni Oroszország terveit - jelentette ki a Sanghaji Együttműködési Szervezet szamarkandi csúcstalálkozóján tartózkodó Vlagyimir Putyin a BBC szerint.

Az orosz elnöknek ez volt az első megnyilvánulása azt követően, hogy - mint lapunk is beszámolt róla - a honvédő ukránok egy meglepően sikeres akció során több ezer négyzetkilométert szabadítottak fel az orosz megszállás alól Harkiv régióban.

Putyin azonban most azt hangoztatta, nincs ok a sietségre, s a régióban zajló offenzíva továbbra is a tervek szerint halad. Megjegyezte, Oroszország eddig még nem vetette be teljes haderejét.

Egyúttal azt ígérte, „komolyabb válaszlépések” várhatók, amennyiben tovább folytatódnak az ukrán ellentámadások. „Emlékeztetem Önöket, hogy csak a hivatásos hadsereg harcol ” - tette hozzá.

Oroszország kezdetben tagadta, hogy sorkatonákat küldött volna Ukrajnába, ám több tisztet szankciók értek, miután olyan esetek kerültek napvilágra, amikor egyes sorkatonákat a hivatásos szerződés aláírására kényszerítettek. Moszkva mindezidáig nem üzent hadat Ukrajnának, az ország megszállását „különleges katonai műveletként” aposztrofálja, melynek céljai a hivatalos kommunikációban folyamatosan változnak.

Oroszország kezdetben tagadta, hogy sorkatonákat küldött volna Ukrajnába, ám több tisztet szankciók értek, miután olyan esetek kerültek napvilágra, amikor a sorkatonákat szerződés aláírására kényszerítették. Moszkva mindezidáig nem üzent hadat Ukrajnának, az ország megszállását „különleges katonai műveletként” aposztrofálja, melynek céljai a hivatalos kommunikációban folyamatosan változnak.