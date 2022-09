nepszava.hu;

2022-09-18 10:09:00

Számos intézményt zárnak be hónapokra a fideszes kerületben a növekvő rezsiárak miatt

A XII. kerületi önkormányzat becslései szerint az általuk fizetendő áramdíj 12,4-szeresére, a gázdíj 12,5-szörösére nő.

Számos intézményt zárnak be a Hegyvidéken a jövő év elejétől a működtetési költségek minimálisra csökkentése érdekében – derül ki Pokorni Zoltán polgármester előterjesztéséből, amelyről a Magyar Kétfarkú Kutya Párt számolt be, s amelyet a 444 vett észre.

Az előterjesztés szerint január elsejétől három hónapra bezár

A polgármester ezenkívül felülvizsgálta a jegyzővel együtt a Polgármesteri Hivatal nyitvatartási rendjét és a home office lehetőségeit is "a működési költségek racionalizálása érdekében".

A Kulturális Szalon és a Lóvasút sorsa Pokorni szerint nem dőlt el, ezek esetleg nyitva maradhatnak “a működési költségek és a kihasználtság függvényében”.

A tervben szerepel továbbá, hogy este 8-kor lekapcsolják az Erzsébet-kilátó díszkivilágítását.

Az önkormányzat a portál kérdésére azt írta, hogy

„a Hegyvidéki Önkormányzat képviselő-testülete csütörtökön ülésezik, és a napirenden az említett témában is szerepel előterjesztés. Ebben a szükséges takarékosság mellett több javaslat is szerepel. Ezek között van például, hogy bölcsődét, óvodát, egészségügyi intézményt az önkormányzat nem zárat be. Emellett téli rezsitámogatás néven a rászorultak részére havonta 13 ezer forintos támogatást tervez bevezetni az önkormányzat. A javaslat szerint az önkormányzat az étkezési díjak emelését is átvállalja a családoktól az év végéig. A helyzetre tekintettel elhalasztani tervezzük az önkormányzati lakások bérleti díjának megemelését. A javaslatok között szerepel még egy »Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap« és egy »Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap« létrehozása is. Mindezekről tehát csütörtökön tárgyal a képviselő-testület”.