Rónay Tamás;

Ukrajna;Vlagyimir Putyin;orosz-ukrán háború;veszteségek;toborzás;

2022-09-19 18:32:00

Putyin dühös, saját katonai vezetésével is megromlott a viszonya a nagy veszteségek miatt

Aki együttműködne Oroszországgal, azt Moszkva megint átveri – hangoztatta Stephan Weil, a tartományi választásra készülő Alsó-Szászország miniszterelnöke.

Független katonai szakértők szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök az ukrajnai háborúban jelentős veszteségeket elszenvedett hadereje miatt egyre inkább az alternatívákra támaszkodik. A Kreml arra összpontosít, hogy rosszul felkészült önkénteseket toborozzon rögtönzötten létrehozott egységekbe ahelyett, hogy tartalékosként vagy a reguláris orosz csapatok helyettesítésére használná őket – írják a washingtoni székhelyű Institute for the Study of War (ISW) elemzői. A szakértők szerint ennek az az oka, hogy Putyin viszonya megromlott saját katonai vezetésével és védelmi minisztériumával a területi veszteségek után.

A moszkvai kormány "hazugságként" utasította vissza azokat az ukrán állításokat, amelyek szerint a kelet-ukrajnai Izjum város közelében az orosz hadsereg vérengzéseket hajtott végre, amit több száz sír jelenléte bizonyít. „Ezek hazugságok. Megvédjük az igazunkat” – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Az ukrán hatóságok szerint több mint 440 sírra és egy tömegsírra bukkantak, miután az ukrán egységek visszafoglalták az orosz csapatok által hosszú ideig megszállt Izjumot.

A brit védelmi minisztérium szerint az orosz légierő egyre nagyobb nyomás alatt áll. A jelentés szerint Moszkva az elmúlt tíz napban négy vadászgépet vesztett el. Ezzel az invázió kezdete óta összesen 55 vadászrepülőgépe semmisült meg. Ezt a brit védelmi minisztérium jelentette be a hírszerzésre hivatkozva. A veszteségek növekedése valószínűleg részben annak köszönhető, hogy az orosz légierő nagyobb kockázatot vállalva támogatta az ukrán előrenyomulás nyomása alatt álló szárazföldi erőket. Ráadásul az orosz pilóták képzettsége is hiányos.

Orosz rakéta csapódott be az ukrajnai pivdennoukrajinszki atomerőmű közelébe. A rakéta a reaktoroktól mintegy 300 méterre robbant fel, és több épületet megrongált. A reaktorok nem sérültek meg. A közelben egy vízerőmű és nagyfeszültségű távvezetékek is megsérültek. A pivdenoukrai atomerőmű az ország déli részén található, és Ukrajna második legnagyobb atomerőműve. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azzal vádolta Oroszországot, hogy az egész világot veszélyezteti. "Meg kell állítanunk, amíg még nem késő" – írta. Oroszország a Harkivi terület elvesztése óta infrastrukturális létesítmények bombázásával áll bosszút a civil lakosságon, minél reménytelenebb helyzetbe hozva az ukránokat a téli időszakra.

Stephan Weil alsó-szászországi miniszterelnök szerint az Északi Áramlat 2 gázvezeték sosem áll üzembe, még a Putyin-korszak vége után sem.

– fogalmazott Weil a dpa hírügynökségnek. Többé nem lesz energetikai partnerség Oroszországgal, tette hozzá, rámutatva: „Oroszország már régen felégetett minden hidat”. „Ez az együttműködés visszavonhatatlanul tönkrement. És a Nyugat gyorsabban ki fog ebből lábalni, mint Oroszország” – hangsúlyozta a politikus. Aki most mégis együttműködne Oroszországgal, annak attól kell tartania, hogy másodszor is átveri, tette hozzá. A német kormány februárban felfüggesztette az elkészült Északi Áramlat 2 gázvezeték engedélyezési folyamatát. Putyin nemrég azt mondta, hogy szükség esetén üzembe kívánja helyezni a vezetéket. A másik balti-tengeri gázvezetéken, az Északi Áramlat 1-en keresztül történő gázszállításokat az orosz állami tulajdonú Gazprom felfüggesztette, olyan műszaki problémákra hivatkozva, amelyeket állítólag a szankciók miatt nem lehetett orvosolni. A német kormány ezt az indoklást ürügynek tartja.

Oroszország azt állítja, kész a fogolycserére az Egyesült Államokkal. A külügyminisztérium szóvivője szerint erre többször hajlandóságot is mutattak. Az Egyesült Államok moszkvai nagykövetsége azonban „nem teljesítette hivatalos kötelezettségeit a párbeszéd folytatása érdekében”. Az Oroszország és az Egyesült Államok közötti lehetséges fogolycsere azután kapott lendületet, hogy augusztus elején egy orosz bíróság kilenc év börtönbüntetésre ítélte Brittney Griner amerikai kosárlabdázót kábítószer-csempészet miatt. Oroszország és az Egyesült Államok többször utalt arra, hogy Griner és Paul Whelan volt katonát kicserélhetik az Egyesült Államokban bebörtönzött fegyverkereskedő Viktor Butra.