Hídfőállást építenének az ukránok a Dnyeper megszállt partjára

Ha sikeresen megvetik a lábukat, nehézfegyverzetet juttathatnak át a felszabadítandó területre. Az oroszok agresszió is kifulladni látszik, mert már ortodox egyháznak is be kellett szállnia a katonák toborzásába és kiképzésébe.