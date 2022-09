Rónay Tamás;

oroszok;vízum;orosz-ukrán háború;Ukrajna;Schengen;Európai Unió;balti államok;

2022-09-19 20:47:00

„Az orosz elit tagjainak lehetőségük van arra, hogy más döntések meghozatalára késztessék a Kremlt”

A balti államok, Észtország, Lettország és Litvánia, valamint Lengyelország tovább korlátozza az Oroszországból érkezők beutazását.

Hétfőtől zárva tartják a határokat a szomszédos ország schengeni vízummal rendelkező állampolgárai előtt, akik turisztikai okok, üzleti utak, sport- és kulturális események céljából mennének az Európai Unió területére.

Oroszország Ukrajna elleni agresszív háborújára válaszul a balti államok és Lengyelország kormányai korábban már nagyrészt felfüggesztették a vízum- és tartózkodási engedélyek kiadását az oroszok számára. Érvényes vízummal azonban továbbra is be lehetett lépni a schengeni térségbe a négy ország határán keresztül.

Mostantól azonban ez már nem lehetséges:

A schengeni térség 22 uniós tagállamot és 4 további európai országot foglal magában.

A megfelelő szabályok egyidejűleg lépnek hatályba a négy uniós és NATO-országban. Bizonyos kivételek azonban lehetségesek, ez vonatkozik egyebek mellett a tartózkodási engedéllyel, tartózkodási joggal vagy rokonokkal rendelkező oroszokra, valamint humanitárius okokat is figyelembe vesznek. A hazájukban politikai okokból üldözöttek is beléphetnek ezen államokba. Az Európai Bizottság egyébként elutasítja a beutazási tilalmat.

Kaja Kallas észt kormányfő ismét felszólította a többi uniós tagállamot, csatlakozzanak az EU-n belül vitatott beutazási tilalomhoz. „Minden eszközt be kell vetnünk, hogy rávegyük Oroszországot, hogy hagyja abba ezt a háborút” – jelentette ki.

Az EU határvédelmi szerve, a Frontex adatai szerint a háború februári kezdete óta törvényesen, szárazföldi úton mintegy egymillió orosz állampolgár lépett az EU területére. Az említett államok mellett az inváziót követően Csehország is leállította az orosz turista vízumok kiadását, de Finnországban, amely a leghosszabb, 1300 kilométeres határszakasszal rendelkezik az Unió államai közül Oroszország felé, szintén töredékére csökkentette az orosz állampolgárok számára kiadott beutazási engedélyek számát. Németország és Franciaország ugyanakkor nem támogatják, hogy az orosz turistákat is kitiltsák az EU területéről. Úgy vélik, ezzel azokat is kizárnák a közösségből, akik nem értenek egyet Putyin rezsimjével.