2022-09-19 20:51:00

Visszahelyezik Vágvölgyi B. Andrást a IX. kerületi lap élére

A több hónapos intermezzo után a régi vezető irányítja a szerkesztőséget.

A héten megjelenő 9 magazin legújabb lapszámát ismételten Vágvölgyi B. András készíti főszerkesztőként, - tudta meg a Média1.

A portál információit maga az érintett is megerősítette. Mint mondta, a szerdán érkező lapszámot már az ő vezetésével készítették. Hozzátette, munkaszerződése feltételeinek pontosítása, illetve a szerződés aláírása még folyamatban van. Az ügy előzménye májusra nyúlik vissza. Ekkor távolította el az újságírót a helyi médiacég akkori, azóta menesztett ügyvezetője, Hagymási Zoltán. A lépést még Baranyi Krisztina, Ferencváros ellenzéki polgármestere is kritizálta. Most az új ügyvezető - aki korábban a médiacég felügyelőbizottsági elnöke volt - rehabilitálja Vágvölgyit. Egy ideig úgy volt, hogy a DK-s szóvivő és egykori újságíró, Kálmán Olga férje, Hoffmann György adásrendező veszi át a médiacég irányítását, ami ellen a kerületvezető vétót emelt.

Vágvölgyi B. Andrást néhány éve pályázati úton találták meg őt a feladatkörre a kerületi laphoz. Nyár eleji leváltásakor a 9 magazin teljes stábja kilátásba helyezte a távozását arra az esetre, ha Vágvölgyit nem helyezik vissza a főszerkesztői posztra.