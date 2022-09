K. K.;

Angyalföld; Farkasházy Tivadar

2022-09-21 14:47:00

Újra összeáll az Angyalföldi Hetes

Két év, a Covid-járvány okozta szünet után újra látható a nagy csapat: a Hócipő ismét összehozza az Angyalföldi Hetest október 30-án a Radnóti Miklós Művelődési Központban.

Az RTL Klub hajdani sikerműsora, a Heti Hetes egykori szereplői közül olyanok ülnek össze egy sztorizgatós, ugyanakkor aktuálpolitikai kérdésekkel is foglalkozó beszélgetésre, akik valamennyien kötődnek Angyalföldhöz. Farkasházy Tivadar lapunknak elmondta: Gálvölgyi János, Hernádi Judit, Heilig Gábor és ő maga itt nőtt fel, a XIII. kerületben. Para-Kovács Imre, Selmeci Tibor és Havas Henrik pedig a munkája révén kapcsolódik Angyalföldhöz. A beszélgetésbe ez alkalommal az ebben a körben régen megfordult Verebes István is bekapcsolódik egy időre telefonon keresztül a lakhelyéről, Bazitáról.

A kerület mindig is élénk kulturális életéről volt híres, számtalan művész, színész, költő, alkotó élt itt, és az Angyalföldi hetes tagjainak rengeteg története van róluk, többek között Déri Jánosról, Bajor Imréről. „Miért vigyük magunkkal ezeket a történeteket?” – vélekedik Farkasházy, aki azt is hozzátette, hogy a sztorik mellett óhatatlanul az politika is szóba fog kerülni. „Majd látjuk, hogy a közönség hogyan reagál, annak megfelelően alakítjuk a beszélgetést. Nagy rutinra tettünk szert abban, hogy megérezzük a nézők reakcióit, hogy mikor lankad a figyelem, és mire kíváncsi a közönség” – mondta a humorista.

A 2019-es Angyalföldi Hetes műsorának felvételét a Klubrádióban lehetett utólag meghallgatni, de erre idén nem lesz lehetőség. „Nincs olyan, frekvenciával rendelkező rádió ma Magyarországon, amelyik leadná ezt a műsort” – közölte tárgyilagosan Farkasházy. Ennek ellenére készül majd hangfelvétel, és talán podcast formájában az interneten elérhető lesz. „Azok a humoristák, akik nem a kormányért rajonganak, úgyis <<padkoszton>> élnek” – mosolygott keserűen a humorista. „Selmecinek lesz is egy jelenete, egy koldus szerepel benne, aki mindennel elégedett” – villantott fel egy részletet a műsorból.

Infó:

Támogatói jegyek vásárolhatók a Láng Téka Könyvesboltban, illetve a Hócipő szerkesztőségében keddenként 10-18, csütörtökönként 17-19 óra között.