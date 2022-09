Gál Mária;

2022-09-21 13:20:00

Perzsa tavasz szele fújdogál Teheránban, bajban van az iszlamista vezetés

Már halálos áldozatai is vannak az iráni „fejkendő tüntetéseknek”, az elégedetlenség azonban nem csillapodik. A iszlamista perzsa vezetés bajban van.

Öt ember vesztette életét hétfőn az iráni Kurdisztánban, amikor a biztonsági erők tüzet nyitottak a 22 éves Mahsza Amini múlt heti halála miatti tüntetőkre. A felháborodás országos méreteket öltött, és egyre terjed a szociális, gazdasági gondok miatt hónapok óta eleve forrongó iszlám köztársaságban.

Hajukat levágó, fátylukat, kötelező hidzsábjukat videokamerák előtt elégető iráni nők posztjai öntötték el a közösségi médiát. Csak a Twitteren átlépte a hárommilliós határt azon bejegyzések száma, amelyek a fiatal iráni kurd lány, Mahsza Amini halála miatti tiltakozásként születtek. A düh hulláma nem korlátozódik a közösségi médiára, az iráni Kurdisztánra vagy a nőkre, egyre szélesebb körben terjed a perzsa állam egészében.

Amint arról a Népszava is beszámolt, múlt kedden az iszlám köztársaság erkölcsrendészete letartóztatta a 22 éves lányt, aki az iszlám törvénykezés, a sária szabályait megszegve nem viselte szabályosan a kötelező fejkendőt. Hivatalos magyarázat szerint Mahsza Amini az erkölcsrendészet fogdájában váratlanul összeesett, amikor „oktatáson” vett részt egy olyan „tanácsadó központban", ahová a nőket viszik, hogy felvilágosítást kapjanak az 1979-es iráni iszlám forradalom óta kötelező fejfedési normákról. Pénteken halt meg egy teheráni kórházban, az Al-Dzsazíra pánarab hírtelevízió szerint agyvérzés és szívmegállás következtében. A rendőrség első magyarázata szerint a lány szívbeteg lehetett, amit viszont családja kategorikusan cáfol.

Amini szombati temetése szülővárosában, a nyugat-iráni kurd területen fekvő Szakkezben rendszerellenes tömegtüntetéssé vált, gyorsan átterjedt a régióközpontra, Szanandadzsra, a rendfenntartók könnygáz bevetésével oszlatták fel a tömeget. Vasárnap már a fővárosban is utcára vonultak a tiltakozók, főképp a Teheráni Egyetem diákjai, hétfőn több egyetemen is diákcsoportok tüntettek, de folytatódtak a zavargások kurd településeken is. A Teheránban a diákok „Irán vérzik Kurdisztántól Teheránig”, „Nők, élet, szabadság” és „Nem akarok meghalni" jelszavakkal vonultak.

Az iráni vezetés nagy bajban van. A teheráni iszlám hatóságok a közösségi médiában terjedő tiltakozás miatt korlátozták országszerte az internethozzáférést. A rendőrség szerint Amini halála „szerencsétlen incidens" volt, tagadják a rossz bánásmód vádját. Magyarázkodik a rendőrfőnök és Ebrahim Raisi államfő is. Nem véletlenül, hiszen a kurd lány halála által kiváltott felháborodás az 1979 óta fennálló iszlám köztársaság alapjait támadó rendszerellenes követelések sorát hozta felszínre – nemcsak a halál körülményeinek kivizsgálását, az eredmény nyilvánosságra hozatalát és a felelősök megbüntetését, az erkölcsrendészet felszámolását, a női öltözködési normák hatályon kívül helyezését követelik, miközben a népharag már nyilvánosan az ország tényleges vezetője, Ali Hamenei ajatollah ellen irányul.

Az arab tavasz tükrében van is mitől tartaniuk a teheráni vezetőknek: a közel-kelet politikai térképét nagyrészt átrendező és a véres szíriai polgárháborúba torkolló 2011-es forradalmi hullám is egy ismeretlen tunéziai zöldséges halálával indult és a közösségi média révén teljesedett ki. Igaz ugyan, hogy a demokratikus álmok gyorsan szertefoszlottak, de az akkor regnáló diktatúrák mind megdőltek.

Mahsza Amini halála szikra lehet, hiszen sem a hidzsáb viselete elleni tiltakozások, sem az erkölcsrendészet visszaélései nem most kezdődtek. A fejkendő viselete a nők számára Iránban 7 éves kortól kötelező az 1979-es iszlám forradalom óta. 2017-ben a szaporodó tiltakozások miatt a hatóságok tovább szigorítottak a női öltözködési és fejfedési szabályokon, ami ellen az utóbbi hónapokban új mozgalom indult, ami a hidzsáb nyilvános levételére buzdítja a nőket.

Az Al-Dzsazíra beszámolója szerint a félhivatalos, hatalomközeli Fars hírügynökség meg nem nevezett forrásokra hivatkozva, azt közölte, hogy Amini epilepsziában és cukorbetegségben szenvedett, ötéves korában agydaganattal műtötték. Ugyanezt bizonygatta minden bizonyíték nélkül Ahmad Vahidi belügyminiszter is, állítva, hogy a lány időben kapott orvosi segítséget, öt percen belül helszínen voltak a mentősök, miközben a család és a tanúk azt állítják, közel 50 percet kellett várni, míg kórházba szállították. Az elhunyt családja szerint a lány nem szenvedett semmilyen betegségben. Az édesapa a helyi médiának azt nyilatkozta, meggyilkolták a lányát, a vele együtt fogvatartott nők felhívták őt, és megerősítették, hogy a rendőrség megverte a lányt. A tiltakozók is úgy gondolják, Amini halála az erkölcsrendészet visszaélésének, verésnek, bántalmazásnak az eredménye.

Az igazságszolgáltatás és a parlament mellett Ebrahim Raisi elnök is vizsgálatot rendelt el, az orvosszakértői hivatal hétfőn bejelentette, elvégzik a szükséges vizsgálatokat a lány holttestéből vett mintákon és nyilvánosságra hozzák az eredményeket. Az államfő vasárnap felhívta Amini családját is, nekik is megígérte a nyilvános tisztázást és azt mondta: "az önök lánya olyan, mint a saját lányom". Mindez annak tükrében is aligha hihető, hogy az Iráni Forradalmi Gárda és általában a perzsa hatóságok eleve nem bánnak kesztyűs kézzel az iráni Kurdisztán lakóival.