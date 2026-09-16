Megemlékező tüntetésre készülnek az iráni kurd ellenzéki szervezetek az erkölcsrendészet által nem szabályos fejkendőviselet miatt 22 évesen meggyilkolt kurd lány, Mahsza Amini halálának negyedik évfordulója alkalmából. A 2022-es tüntetések vérbe fojtását is levezénylő rendőrfőnök megtorlást ígért.
A lázadóknak nem lesz helyük az iszlám köztársaságban, ha az ország legfőbb vezetője, Ali Khamenei ajatollah " úgy dönt, hogy elbánik velük” - jelentette ki az iráni szárazföldi erők parancsnoka, Kiumarsz Hejdari.
Közleményben ítélte el a norvégiai központú Iran Human Rights jogvédő csoport a teheráni parlament november 6-i nyilatkozatát, amelyben a 290 fős törvényhozás 227 tagja arra szólította fel az igazságszolgáltatást, hogy szabjon ki halálbüntetést a tüntetőkre és azokat hajtsa is végre.
Többen úgy vélik, kényszer hatására írhatta magyarázó üzenetét az Instagramon.
Már halálos áldozatai is vannak az iráni „fejkendő tüntetéseknek”, az elégedetlenség azonban nem csillapodik. A iszlamista perzsa vezetés bajban van.
Szándékosan ütött el két asszonyt egy autós, mert szerinte öltözködésük nem felelt meg az iszlám előírásainak.
Az Air France több légi-utaskísérője is jelezte, hogy nem hajlandó muszlim fejkendőt viselni Teheránban, ahova április közepén indítja újra járatát a francia légitársaság - közölte a francia polgári légiközlekedésben dolgozók országos szakszervezete (SNPNC).