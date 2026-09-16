Halálbüntetést kérnek a tüntetőkre Iránban

Közleményben ítélte el a norvégiai központú Iran Human Rights jogvédő csoport a teheráni parlament november 6-i nyilatkozatát, amelyben a 290 fős törvényhozás 227 tagja arra szólította fel az igazságszolgáltatást, hogy szabjon ki halálbüntetést a tüntetőkre és azokat hajtsa is végre.