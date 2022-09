Á. Z.;

2022-09-21 06:54:00

Jön a digitális magyar katona, csak éppen szakember nincs a haderőfejlesztéshez

A Honvédelmi Minisztérium ettől még új kutatóintézetet akar létrehozni.

A többi között a „járműdigitalizáció”, a „digitális katona” és olyan „felforgató technológiák”, mint például a mesterséges intelligencia jegyében akar felépíteni egy magyar védelmi iparágat a Honvédelmi Minisztérium, amely új innovációs kutatóintézetet hozna létre az ügy érdekében – hívja fel a figyelmet a hvg.hu arra, mi hangzott el a a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen Biztonságpiac 2022 neven rendezett keddi konferencián.

A fórumon Porkoláb Imre ezredes beszélt a fentiekről, hozzáfűzve, az új kutatóintézetre úgy kell tekinteni, mint egy „tolmács-fordító” szervezetre, amely összekötné a fejlesztéseket végző magyar magáncégeket a védelmi iparral, gyorsan kiderült azonban, hogy a terület szakemberhiánnyal küzd, az állami tulajdonú HM EI Zrt. legalábbis Sándor Zsolt informatikai vezérigazgató-helyettes elmondása szerint „bármekkora mértékben” fel tudna venni fejlesztő-mérnököket. Hat éve fejlesztenek például egy C2 néven futó vezetési és irányítási rendszert, amelyet rendszeresítettek is a Magyar Honvédségben, és bár szerették volna a piacra dobni is, ez egyelőre ez nem sikerült.

Tett egy célzást szakemberhiányra a konferencián a szakemberhiányra Maróth Gáspár államtitkár, a honvédelmi tárca is, aki elárulta, „most nem állunk jól se képzés, se fejlesztés” szintjén sem, de így is alakul a magyar védelmi iparág, 2021 nyara óta létezik a Magyar Védelmi Export Ügynökség, amelybe nemrég olvasztották be a Haditechnikai Kereskedelmi Ügynökséget.