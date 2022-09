Rostoványi András;

Törökország;Recep Tayyip Erdogan;

2022-09-21 16:27:00

Erdogant látszólag úgy rajongták körbe New Yorkban, mint egy popsztárt (videó)

Kézfogások, köszönetnyilvánítások és szelfik - úgy rajongták körbe az ENSZ Közgyűlésre érkező Recep Tayyip Erdogan török elnököt az Egyesült Államokban, mint egy popsztárt - legalábbis ha hihetünk az államfői hivatal propagandaszagú videójának. A milliók által megtekintett felvételeken az látható, hogy Erdogan török nagykövetekkel és testőreivel korzózik a New York szívében található Central Parkban, ahol - látszólag spontán módon - belebotlik az őt tisztelő emberekbe. Amikor a török államfő egy padon ült, egy idősebb férfi odatelepedett mellé, hogy hálálkodjon az ukrajnai tengeri export újraindulását lehetővé tévő, török közvetítéssel létrejött gabonaalkuért, illetve az orosz invázióval küzdő ukrán haderőnek biztosított török drónokért. “Ezek a lépések segítenek megerősíteni a NATO-t. Nagyon köszönöm!” - mondta a férfi.

A kamerák kevésbé mesterkéltnek tűnő reakciókat is megörökítettek, köztük Rachel Goldenberg, Queens-i progresszív rabbinőét, aki elsőre fel sem ismerte a 19 éve hatalmon lévő török vezetőt. Erdogan Central Park-beli kalandjairól egy Burkina Fasóból származó biciklis is közzétett egy szelfivideót. Ebben a delikvens a Central Park egy éttermében ül a török államfő mellé, akit a világ legjobb elnökeként mutat be. Összességében a felvételeknek sikerült szeretett és emberközeli politikusnak ábrázolniuk Törökország közel teljhatalmú urát, aki a valóságban világszerte népszerűtlen és az autokratikus módszereiről ismert.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan, BM 77. Genel Kurulu’na katılmak için bulunduğu New York kentindeki Central Park’ta bir süre yürüyüş yaptı. pic.twitter.com/2lbU7w9TIv — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) September 18, 2022

Erdogan hazájában messze nem ilyen barátságos, különösen bírálóival szemben. Egy friss összesítés szerint 2014-es államfővé választása óta

Emlékezetes, négy éve Erdogan korántsem részesült ilyen szívélyes fogadtatásban amerikai látogatásain. Mind Washingtonba, mind New Yorkba tett vizitjén tüntetők köszöntötték őt, akiket erőszakkal távolítottak el a helyszínről. A washingtoni incidens hatalmas felháborodást keltett,

Az amerikai képviselőház egyhangúlag elítélte Erdogan biztonsági stábjának agresszív fellépését, de a Donald Trump vezette akkori amerikai kormányzat nem erőltette az érintettek felelősségre vonását, és az amerikai igazságügyi minisztérium később ejtette a testőrök elleni vádat. A Central Parkban készült videók hitelessége azért is megkérdőjelezhető, mert az amerikai közvélemény nem különösebben szíveli Erdogant.

A YouGov tavalyi kutatása szerint mindössze a lakosság 12 százaléka kedveli a török elnököt, 32 százalék inkább ellenszenvesnek tartja, a fennmaradó 56 százalék pedig nem ismeri eléggé ahhoz, hogy véleményt alkosson róla.