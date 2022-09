nepszava.hu;

Mi Hazánk Mozgalom;Toroczkai László;feljelentés;Jobbik;2019;EP-választások;választás rendje elleni bűncselekmény;

2022-09-22 16:50:00

Feljelenti a Mi Hazánk a Jobbikot és egyik korábbi alkalmazottját

Választás rendje elleni bűncselekmény miatt a 2019-es EP-választási kampánnyal összefüggésben. Toroczkai László szerint az sem kizárt, hogy „külföldi titkosszolgálatok is beavatkoztak”.

Választás rendje elleni bűncselekmény miatt feljelenti a Jobbikot és a párt egyik korábbi alkalmazottját Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, aki ezt csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján jelentette be.

A politikus állítása szerint tudomására jutott, hogy a 2019-es európai parlamenti választási kampányban a Jobbik egyik alkalmazottjának hangjával, egy nem létező közvélemény-kutató cég nevében tömegesen hívtak fel választókat, akiknek azt mondták, hogy két párt, köztük a Mi Hazánk támogatottságát két százalékosra mérték, így a rájuk adandó voks "elveszett szavazat".

Toroczkai szerint „felmerül annak gyanúja is, hogy külföldi titkosszolgálatok is beavatkoztak – akár bűncselekményeket is elkövetve – a magyar választásokba”.

A Mi Hazánk elnökének állítása szerint egy "névtelenséget kérő volt jobbikos alkalmazott" leveléből származnak a feljelentésében szereplő adatok; ugyanez a forrás pedig azt is közölte vele, hogy „2019 elejétől a Datadat Kft. révén a Jobbik »fontos címlistákat« kapott”.

Toroczkai elmondta, Varga Judit igazságügyi miniszterhez és az Alkotmányvédelmi Hivatalhoz fordul amiatt, mert az ugyanezen forrásból kapott dokumentumok arra mutatnak, hogy a Datadatnak és a Jobbik akkori pártigazgatójának is köze lehet ahhoz a tömeges panasztételhez, amely miatt örökre törölte a közösségi médiaszolgáltató a Mi Hazánk elnökének Facebook-profilját.