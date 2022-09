Juhász Dániel;

oktatás;

2022-09-22 18:38:00

Élőlánccal tiltakoztak a diákok Budapesten

A diákok a pedagógusok béremelését, a munkaterhek csökkentését, a sztrájkjog visszaállítását is követelték a kormánytól.

Mintegy kétszáz középiskolás diák gyűlt össze csütörtök reggel a budapesti Fasori Evangélikus Gimnázium előtt, hogy szolidaritásukat fejezzék ki a sztrájkban és polgári engedetlenségben részt vevő tanáraikkal, akiknek azt üzenték, büszkék rájuk. A diákok a pedagógusok béremelését, a munkaterhek csökkentését, a sztrájkjog visszaállítását is követelték a kormánytól. Az Eduline információi szerint nem ez volt az egyetlen diákmegmozdulás tegnap, a zuglói Szent István Gimnáziumnál és a Sashegyi Arany János Általános Iskolánál is demonstráltak a középiskolások, ahol élőlánccal állták körbe az iskola épületét.

A héten a pedagógusok is folytatták tiltakozásukat, volt, ahol sztrájkkal, máshol polgári engedetlenséggel. A Civil Közoktatási Platform összesítése szerint szeptember 4-e óta országszerte legalább 90 intézményben volt munkabeszüntetés vagy szolidaritási akció. A Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke, Totyik Tamás a Népszavának azt mondta: bár a tiltakozó akciók egyelőre mérsékelt ütemben zajlanak, a következő hónapokban komolyabb megmozdulásokra is számítani lehet, miután megérkeztek az első megemelkedett rezsiszámlák. Az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a pedagógusok fizetése, a kormány viszont nem tervez állami forrásból érezhető bérrendezést, továbbra is csak az uniós pénzekre vár.

A tiltakozó akciók pénteken is folytatódnak, a budapesti Szerb Antal Gimnáziumnál a diákok szerveznek újabb megmozdulást.