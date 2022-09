nepszava.hu;

Orbán Viktor;Országgyűlés;szankciók;

2022-09-26 15:38:00

Orbán: az ellenzék a háború pártján áll

Egyúttal elmagyarázta, miért szavazza meg a szankciókat, amikor folyton ostorozza azokat.

„Figyelmesen végighallgattam mindannyiukat, és azt látom, hogy a Momentum, a Párbeszéd, az MSZP, a Jobbik és a DK, talán helyes, hogyha ezt magyar baloldalnak nevezem, a hozzászólások alapján egyértelműen a háború oldalán áll” - jelentette ki a miniszterelnök az Országgyűlés ülésén.

Orbán Viktor napirend előtti felszólalásí után reagáltak az ellenzéki frakciók, ezt követően kapott ismét szót a miniszterelnök.

Ezt visszautasítjuk - kiabálta be jól hallhatóan az egyik ellenzéki politikus. A kormányfő ezt követően azzal folytatta, utóbbi frakciók nem csak a háború, hanem a szankciók mellett is állnak, emiatt pedig azt kérte, vizsgálják felül álláspontjukat. Azt hangoztatta, a többi szankció megszavazása - függetlenül attól, hogy azt észszerűnek látja-e vagy sem - azt jelentené, hogy Magyarország egyedül nem szavaz meg olyan szankciókat, amelyek nem életbevágóak a mi számunkra. Vagyis megbontjuk az európai egységet. Ezért én azt gondolom, hogy egyensúlyt kell tartani az európai egység és a legfontosabb magyar érdekek megvédése között. Ez a felelős politika, ez folytatódik - magyarázta.

Kitért a rendszerhasználati díjra, melynek kérdését többen felvetették. Ennek tekintélyes része a kormányfő szerint azért van, mert a megújuló energiaforrásokat rá kell vezetni a rendszerre. Az áfacsökkentést sem tartja ésszerű javaslatnak, mert a magas áfából befolyó bevételek a rezsicsökkentési alapba kerülnek. Ungár Péternek jelezte, hogy túlértékeli a jobboldali publicisták szerepét a jobboldal álláspontjának kialakításában - utalt arra, hogy az LMP frakcióvezetője megemlítette Bayer Zsoltot, mint aki arról beszélt a háború előtt, hogy nem lesz háború. Nem bírta megállni, hogy ne szúrjon oda a Jobbiknak, ugyanis azt mondta, nem meglepő, hogy Gyöngyösi Márton nincs ma itt „hiszen Donyeckben népszavazást tartanak, és amikor Oroszországban népszavazást tartanak az elcsatolt területekről, mint a Krímben, akkor ő ott szokott lenni, és felügyelje a választásokat. Így volt ez a Krím esetében is. Biztos most is ott van, sok sikert kívánunk neki!” Egyúttal elmondta, a Dunaferr megsegítésének kérdésében már egyeztetnek Dunaújváros megválasztott parlamenti képviselőjével, emiatt reményét fejezte ki, hogy napokon belül sikerül valamilyen segítséget adni a kilábaláshoz. Gurmai Zita szavait pedig túlzónak tartja a széteső társadalomról, s azt gyanította, hogy az ellenzéki politikus összekeveri az országot a Magyar Szocialista Párttal.

Végezetül pedig szólt arról is, hogy Márki-Zay Péter mozgalma pénzt kapott az Egyesült Államoktól. Ezt példátlannak nevezte a demokrácia történetében, ráadásul tudnia kellene az ellenzéknek, hogy mindez törvénytelen.

- zárta mondandóját Orbán Viktor.