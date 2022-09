nepszava.hu;

Orbán Viktor;ellenzék;Parlament;háború;infláció;

2022-09-26 15:17:00

„A háborús infláció egy ócska fideszes trükk” - élesen bírálta az ellenzék Orbán Viktor napirend előtti felszólalását

Gyurcsány Ferenc szerint az a kérdés, mivel fogja Putyin a magyar miniszterelnököt.

Mint korábban lapunk is beszámolt róla, napirend előtti felszólalást tartott a Parlamentben a miniszterelnök. Orbán Viktor ebben a brüsszeli szankciókat okolta a gazdasági válságért. Emellett bejelentette azt is, hogy nemzeti konzultáció indul ebben a kérdésben.

Párbeszéd: Orbán Viktor hazudott

Öntől már megszoktuk azt, hogy az esetek többségében nem mond igazat, ez sajnos a mai nap sem volt másképpen - reagált a miniszterelnök felszólalására a Párbeszéd frakcióvezetője. Szabó Tímea jelezte, Románia, Szlovákia és Lengyelország is szomszédos Ukrajnával, és még sincs akkora infláció. Azt hangoztatta, nem tartottak pisztolyt a fideszes és a KDNP-s EP-képviselők fejéhez akkor, amikor április 7-én megszavazták az Oroszországgal szembeni szankciókat az Európai Parlamentben. Az összes jelenlévő Fidesz-KDNP-s képviselő megszavazta ezeket a szankciókat, ahogy Ön sem vétózott a tanácsban, pedig megtehette volna - vélekedett. Szerinte hazugság, hogy nem lesz áremelés, mivel a katásoknak több közterhet kell fizetni. Ugyancsak hazugságnak tartja, hogy nem lesznek megszorítások. Ehhez képest Varga Judit korábban arról beszélt az Országos Bírói Tanács ülésén, hogy nagyon nagy megszorítások vannak a költségvetésben.

- jelentette ki, hozzátéve, mivel adóemelések, megszorítások vannak, valamint rezsiemelés. Éppen ezért azt követelte, csökkentsék a rendszerhasználati díjat, hogy könnyebb legyen a családoknak, adjanak 120 ezer forintos rezsiutalványt minden családnak, hogy át tudják vészelni a telet, kezdjék meg a lakóházak energiahatékony felújítását, ablakcseréket, és segítsenek abban, hogy valódi rezsicsökkentés lehessen.

MSZP: öt százalékos energiaáfa kell!

Magyarország egy soha nem látott megélhetési katasztrófa küszöbén áll - jelentette ki az MSZP frakcióvezető-helyettese. Gurmai Zita azt hangoztatta, a nyugdíjak, a fizetések, a szociális juttatások a bolti pénztáraknál egyszerűen elolvadnak.

- vetette oda a kormánypárti képviselőknek. Úgy véli, a Fidesz-kormány tudatosan gyengítette a forintot. Megjegyezte, négymillió magyar háztartásnak több mint a fele brutálisan magas rezsit fog fizetni. Ez egy olyan brutális lakossági energiaáremelés, amilyenre még nem volt példa Magyarországon. Azt követelte, mondja meg a miniszterelnök, hogy az úgynevezett átlagfogyasztás fölött miért emelték duplájára 70 forintra a lakossági áram árát, miközben a paksi atomerőmű régóta 12 forintért termeli az áramot. Akkor hogy a fenébe lett a 12 forintért termelt paksi áramból 70 forintos áram a magyar családoknak? - tette fel a kérdést. Éppen ezért szerinte a paksi árammal nyerészkednek a magyar emberek kárára. Azt sürgette, csökkentsék le a lakossági energiahordozók áfáját 5 százalékra.

Momentum: a kormány is megszavazta a szankciókat

Úgy látom, miniszterelnök úr annyira belekavarodott a saját maga által kreált alternatív valóságba, hogy azt is elfelejtette, hogy önök megszavazták a szankciókat mind az Európai Tanácsban, mind pedig az Európai Parlamentben. Tavasszal kiment Brüsszelbe és minden szankciót megszavazott, amit a németek kértek öntől. Ahogy tették ezt a kormánypárti európai parlamenti képviselők is. Most pedig arról beszél, hogy a szankciók nem működnek, hogy Oroszország legyőzhetetlen. Most akkor tulajdonképpen a saját döntéseik ellen tiltakoznak? - tette fel a kérdését a Momentum elnök-frakcióvezetője. Gelencsér Ferenc arra kérte a miniszterelnököt, ne nézze le a magyar embereket. Nyomatékosította, működnek a szankciók. Jelezte, a Fidesz hiába uralja le egyre jobban a magyar nyilvánosságot, hiába tökéletesíti a propagandát, a valóságot nem lehet már sokáig elfedni. Azt hangoztatta, a rossz gazdasági mutatókért és a rossz külpolitikai eredményekért csak és kizárólag a kormányfőt, illetve kormányát terheli a felelősség. Bírálta, amiért a miniszterelnök arról beszélt, hogy Oroszországgal tárgyalni kell a békéről.

- fogalmazott.

Gyurcsány: mivel fogja Putyin Orbánt?

„Önök itt velem szemben a háborús bűnökkel vádolt állam vezetőit védik. Önök Európában egyetlenként hivatalosan találkoznak és kezet fognak a gyilkosokkal. Ez undorító” - kezdte reakcióját a DK elnöke. Gyurcsány Ferenc azt hangoztatta, Magyarország nem becstelen, ám vezetői azok. Véleménye szerint lesz egy lábjegyzet a világtörténelem tankönyvében, ahol a rongy embereket felsorolják, s a magyar kormány neve ott lesz a kettőspont után.

Az ellenzéki politikus azt hangoztatta, miközben a kormányfő Putyinnak szalutál, Brüsszelnek letérdel. A magyar valutatartalékok lassan nem elegendőek háromhavi import fedezetére. Ha ezt elérjük, akkor államcsőd van. A nemzeti konzultációval kapcsolatban pedig azt mondta, mivel ezeket a szankciókat a magyar kormányfő is támogatta, ezért „szerencsétlen baromnak néz bennünket.” Majd levonta a konzekvenciát, miszerint „szánalmas kormányunk és kormányfőnk van. Nagy száj, kis tehetség. Láttunk már ilyet, előbb-utóbb vége lesz.”

LMP: a békét csak a támadó fél tudja elérni!

Az LMP frakcióvezetője azon értetlenkedett egy sort, miért nem tett semmit sem a magyar kormány, hogy csökkenjen az Oroszországgal szembeni energiakitettség. Ungár Péter rögvest megadta a választ, hogy semmit. Kifogásolta, hogy ugyan a magyar kormány sokszor mondja, hogy béke kell és csak azt tudja mondani, mi a rossz, de azt nem, mi lenne a jó. Jelezte, a békét csak a támadó fél tudja elérni.

Mi Hazánk Mozgalom: semmi újat nem hallottunk

Egy igazi nemzeti konzultációra lenne szükség, mert amit hallottunk, az nem nemzeti konzultáció - jelentette ki a Mi Hazánk Mozgalom frakcióvezetője. Toroczkai László megjegyezte, semmi újat nem mondott a kormányfő, ráadásul azokat a szankciókat okolta a krízisért, melyeket maga is megszavazott. Emellett több javaslattal is élt, s megjegyezte, ők már a kezdetektől fogva támogatták Paks 2 megépítését, az pedig a kormány hibája, hogy 2023-ban még nem tudnak működni az új blokkok.

Jobbik: működnek a szankciók

A jobbikos Lukács László György ugyancsak azt vetette Orbán Viktor szemére, hogy megszavazta a szankciókat, s most támadja azokat. Jelezte, a szankciók működnek, a kormányfő pedig nem ismerteti az orosz adatokat. Megjegyezte, szerinte a kormányoldalnak óvatosabban kellene jóslatokat megfogalmaznia a háború kapcsán, mivel Orbán ennek még februárban sem látta a reális lehetőségét.