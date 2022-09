nepszava.hu;

Orbán Viktor;Parlament;Európai Unió;orosz szankciók;rezsi;élelmiszerárak;drágulás;

2022-09-26 18:54:00

Orbán: amint eltörlik a szankciókat, csökkennek az élelmiszerárak

A miniszterelnök szerint továbbra is jó, ha árnyékban marad a DK árnyékkormánya.

Tudomásul kell vennünk, nem is nagyon tehetünk mást, hogyha a dollár erősödik az euróval szemben, az automatikusan gyengíti a forintot. Ma ez a helyzet, ha az euró erősebb lenne, a dollár nem tudna vele szemben erősödni, akkor a forintunk is erősebb lehetne - jelentette ki a miniszterelnök hétfő este az azonnali kérdések órájában.

A Dk országgyűlési képviselője az élelmiszerárak emelkedéséről érdeklődött. Kálmán Olga szerint Orbán Viktor, sok minden más mellett az elmúlt 12 évben tönkretette a forintot. 270 forintos euróárfolyamnál vette át a kormányzást 2010-ben, és innen jutott el a 400 forintnál is magasabb euró árfolyamhoz. Arra kérte, hagyjon fel az összeesküvés-elméletekkel, hogy az oroszok igazából nem is Ukrajna ellen. „Értem én, hogy ön a magyaroktól akarja elvenni azt a pénzt, amit az elmúlt 12 év lopásai miatt az Uniótól nem kapott eddig meg. Csak egy kérdésem van, meddig folytatják minden létező eszközzel az élelmiszerárak emelését. Mikor lesz ennek már vége, miniszterelnök úr?” - fogalmazott.

- kezdte válaszát Orbán Viktor. Odaszúrt a DK-nak is: azt javasolta Kálmán Olgának óvatosabban rója fel a kormánynak a forint gyengeségét, tekintettel a korábbi szocialista kormányok által összehozott csődtömeget, amit a 2010-ben alakult magyar kormánynak kellett eltakarítania.

- Miniszterelnök úr, én ezzel azért annyira nem büszkélkednék, hogy ön úgy takarította el ezt a csődtömeget, hogy a 270 forintos euróból mindjárt csinált 400-420-asat - vágott vissza Kálmán Olga. Szerinte a kormányfő nem válaszolt a kérdésére, mikor lesz vége az élelmiszerár-drágulásnak. Éppen ezért alakította meg Dobrev Klára az árnyékkormányát, hogy hazánk egy tisztességes, demokratikus, egymásra figyelő ország legyen.

- Örülök, hogy a képviselő asszony egymásra figyelő kormányzást ígér, de szeretném megjegyezni, hogy nehéz úgy egymásra figyelni, ha közben kilövik az ember szemét - kezdte viszontválaszát Orbán Viktor. Majd azzal zárt, hogy látta, árnyékkormányt alakított a DK, ám amikor vezették az országot, akkor nem árnyékban, hanem napsütésben tehették ezt. Jól le is égtek. Mindannyiunk érdekében azt javaslom, hogy önök továbbra is csak maradjanak az árnyékban - fogalmazott a miniszterelnök.

MSZP: legyen 36,6 forint alatt az áram ára!

A szocialista Molnár Zsolt azt rótta fel a miniszterelnöknek, hogy a Fidesz azt mondta a kampány során, hogy nem fogják emelni, majd a választások után az átlagfogyasztás felett 70 forintra emelték ezt a díjat. A politikusnak egyértelmű, hogy, a paksi atomerőmű nyereséges, ezért semmi nem indokolja, hogy a korábbi 36,6 forintos árnál magasabbra kelljen emelni. Ezért azt kérjük, hogy haladéktalanul intézkedjen ön, illetve a kormánya, hogy a 36,6 forintos áramdíjra álljon vissza az átlagfogyasztás feletti lakossági fogyasztás, hiszen ez a méltányos, és ez nem minősül sarcnak.

- válaszolta Orbán Viktor. majd azzal folytatta, a Paks 1 által termelt áramot pedig azért nem tudjuk önköltségi áron adni, mert Paks 1 nem fedezi a teljes magyar energiafogyasztás 100 százalékát, hanem annak csak körülbelül egyharmadát. Ha meglesz a Paks 2, nem lesz semmi akadálya annak, hogy úgy járjunk el, hogy az MSZP egyébként azt hiszem, hogy jóindulatúan javasolta.

- Futballnyelven szólva az első félidő napján az ön válaszát hallgatva nem állok jól, ezért taktikát kell változtatnom - kezdte ismételt válaszát Molnár Zsolt. A ma esti magyar-olasz mérkőzésre utalva azt kérte, változtasson ezen a helyzeten és engedje, hogy

Orbán Viktor erre azt mondta, minden magyar család az energiafogyasztásának egy bizonyos százalékát 181 ezer forint mértékig támogatásként megkapja a magyar kormánytól. Ezt meg fogjuk tartani, ha ezen tudunk még javítunk. Például, ha sikerülne a szankciókat megakadályozni, vagy azok meghosszabbítása nem történne meg, akkor visszatérhetünk a korábbi magasabb értékre is. Éppen ezért azt javasolta, hogy az MSZP támogassa a kormányt ebben.

Jobbik: segíteni kell a kisvállalkozásokat!

Napokban, de legfőképp hetekben sorra kapkodhattuk a fejünket, hogy mennyi cukrászüzem, mennyi vendéglő, mennyi pékség és mennyi kisbolt zárta be az ajtóit, húzta le a rolóját talán örökre – jelentette ki a jobbikos Lukács László György. A politikusnak úgy tűnik, hogy a Nagy Márton által korábban bejelentett, tízezer vállalkozást érintő, az energiaintenzív ágazatban dolgozó cégeknek szóló támogatásban nincsenek benne az egyedi vállalkozók és a kis cégek.

- tette fel a kérdést.

A miniszterelnök válaszában emlékeztetett, indul a gyármentő program, emellett munkahelyvédelmi akciótervet is indítanak, amennyiben szükség lesz rá, de reméli, nem lesz rá szükség. Ma ugyan még munkaerőhiány van a magyar munkaerőpiacon, de előfordulhat, hogy inkább elbocsátások lesznek, és akkor meg kell támogatnunk a vállalkozásokat, hogy továbbra is alkalmazhassák az embereket – tette hozzá.

Lukács László György válaszában megjegyezte, nem adnak igazi támogatást azoknak, akik a legkisebbek, s akik családjuk miatt vállalkoznak. Éppen ezért azt javasolta, ne a multikat támogassák, hanem ezeket a hazai kisvállalkozásokat.

Orbán Viktor azt javasolta: várjuk meg, míg a kormányzati programok elindulnak és és utána mondjuk ki a véleményt, hogy segítséget jelentett-e a kicsiknek, vagy inkább úgy lesz, ahogy pesszimistán látja, hogy nem.

Párbeszéd: miért magasabb az orosz gáz ára?

Önök azzal nyertek választást, hogy lesz olcsó orosz gáz és lesz rezsicsökkentés. Most ebből két dolog biztosan nem teljesült, nem lett olcsó orosz gáz és rezsi növelés lett – fogalmazott azonnali kérdésében a Párbeszéd országgyűlési képviselője. Tordai Bence szerint a kormány azt biztosítja, hogy az oroszoknak végtelen ideig gyakorlatilag hatalmas pénzeket fizethetünk ezért a gázért. Úgy véli, ha a kormány a korábbi feltételekkel kötötte volna meg a gázszerződést, akkor akkor nem hétszeres drágulás, hanem ennek nagyjából a negyede lett volna maximum az az áremelkedés, ami a magyar családokat sújtja.

- A szavait úgy értettem, hogy ön is úgy látja, hogy a szankciók bevezetésével párhuzamosan emelkedtek meg az energiaárak és a gázárak a világpiacon – felelt Orbán Viktor. Ezt követően azzal folytatta, Magyarországnak az volna az érdeke, hogy bárkivel és az oroszokkal is fixáras szerződést kössünk, ám ezt az Európai Unió megtiltotta. Kifejtette, az Európai Unió írja elő, hogy a tőzsdei árakhoz, a rotterdami tőzsdei árhoz kell igazítani a hosszú távú gázvásárlási szerződéseket. Én azért tekintem a mostani szerződést jónak, mert a korábbi, 1990-es években emlékeim szerint Horn-kormány idején kötött szerződésben kikötött jutalék lényegesen magasabb, mint az, amit most kell fizetnünk a hosszú távú szerződésért – jegyezte meg.

– vágott vissza Tordai Bence. Ugye azt ígérte „maga Vlagyimir barátja”, hogy ötöd áron fogjuk kapni a tőzsdei gázárhoz képest az orosz gázt, éppen ezért arról érdeklődött, hol van ez az ár.

A miniszterelnök mindezt úgy fogadta, nem tanácsolja a magyaroknak, hogy a Párbeszédhez forduljanak. Amit tudok tanácsolni és javasolni a magyar választópolgároknak, az az, hogy értékeljük és becsüljük meg azt a körülményt, hogy Magyarország ma olyan állapotban van, hogy havonta 181 ezer forint értékű energiatámogatást tud adni a rezsicsökkentésen keresztül minden egyes magyar családnak – jelentette ki. Válaszát azzal zárta, hogy ezzel a 181 ezer forintos támogatással elviselhető állapotokat tudunk előidézni. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében is, hogy egyébként, ha lehet, akkor minél többet keressenek az emberek, adókat fogunk csökkenteni és emelni fogjuk a fizetéseinket is – fogalmazott Orbán Viktor.