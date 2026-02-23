LMP: nemzeti tragédia lenne az orosz szankciók feloldása

Az Oroszországgal szembeni nyugati szankciók kivezetése és így az orosz agresszió válasz nélkül hagyása "nemzeti tragédia és az EU gyengeségének jele lenne" - reagált az LMP Szijjártó Péter TASS-nak adott interjújára. Ebben a külügyminiszter - sokadjára - azzal érvelt hogy "a szankciós politika nem érte el a célját és így időszerű lenne annak újratárgyalása."