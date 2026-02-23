Az Európai Unió egyre több tagállama bírálja a magyar kormányt, amiért blokkolja az Ukrajnának szánt, politikai szinten már jóváhagyott hitelt, valamint az újabb oroszellenes szankciókat.
A sok napirendi pont ellenére ezt a hétvégét egyetlen téma, a háború és a béke témája uralja majd - jelentette ki a miniszterelnök kedden a Brüsszelbe tartó repülőgépen újságíróknak az MTI tudósítása szerint.
Új büntetőintézkedések az orosz árnyékflotta ellen.
Az egyik érintett hírügynökség és három alapítója az Európai Tanács döntése szerint több mint 270 online hírportált hozott létre az Ukrajna elleni orosz agressziós háború támogatására.
Tegnap este 377 forintnál is drágább volt az euró.
Az uniós tagállamok vezetői az energiaválságról és Ukrajna támogatásáról tárgyaltak a prágai Várban.
A miniszterelnök a Vodafone megvásárlását semmiképpen nem állítaná szembe más nemzetstratégiai céllal.
Az Egyesült Államok további szankciókat hozott Ukrajna megszállása miatt. Most három orosz tévét sújtottak, amelyek közvetve vagy közvetlenül az állam irányítása alatt állnak.
Ursula von der Leyen nem részletezte a beszédében, milyen könnyítéseket indítványoznak azon tagállamok számára, amelyek erősen függnek a Keletről érkező energiahordozótól.
A Mol elnök-vezérigazgatója szerint július elsejével véget kell vetni a benzinárstopnak, különben „megesszük a jövőnket”.
Az Oroszország elleni szankciók számos magyar cég és projekt sorsát érinthetik Paks 2-től a KGST-bankon át egészen a Dunaferrig.
Egy gyönyörű barátság repedezik a Szkripal-ügy miatt.
Véget érhet Amerika európai kereskedelmi háborúja, de ennek ára is van: Donald Trump az Európai Bizottság elnökével folytatott megbeszélés után jelentette be az új kezdetet.
Az Oroszországgal szembeni nyugati szankciók kivezetése és így az orosz agresszió válasz nélkül hagyása "nemzeti tragédia és az EU gyengeségének jele lenne" - reagált az LMP Szijjártó Péter TASS-nak adott interjújára. Ebben a külügyminiszter - sokadjára - azzal érvelt hogy "a szankciós politika nem érte el a célját és így időszerű lenne annak újratárgyalása."
Ha fenntartásokkal kell is kezelni az orosz közvéleménykutató intézetek felméréseit, a tendenciákra akkor is érdemes odafigyelni. Ezek pedig azt tükrözik, hogy az Oroszország ellen bevezetett szankciós politika nem érte el a várt hatást. Mint oly sok mindenhez, az emberek ehhez is alkalmazkodtak, és nem várják el vezetőiktől, hogy a szankciók hatására megváltoztassák politikájukat.
Az Európai Unió tagállamainak külügyminiszterei hétfői luxembourgi tanácskozásukon az ukrán válság kapcsán arról döntöttek, hogy az EU- az eredeti terveknek megfelelően - meghozatalukat követően 3 hónappal, vagyis október végén felülvizsgálja az Oroszország ellen hozott szankciókat.
Még az idén megszülethet az a három orosz-magyar megállapodás, amely az új paksi reaktorok a tervezésére, a fűtőelemek ki- és beszállítására, illetve az új erőmű üzemeltetésére, karbantartására vonatkozik majd. Az Európai Unió és Oroszország közötti szankcióháború egyelőre nem hátráltatja a tárgyalásokat. Elemzők szerint azonban nem kizárt, hogy a későbbi kereskedelmi korlátozások érintik majd a paksi atomerőmű bővítést is.
Uniós segítséget kaphat Lengyelország, amiért Oroszország a gazdasági szankciók miatt megtiltotta a lengyel zöldség és gyümölcs importját - írta a Der Spiegel.