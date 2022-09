Fekete Norbert;

DK;árnyékkormány;Dobrev Klára;

2022-09-26 18:37:00

„Az árnyékkormány a gyerekek pártján áll“

Öt előterjesztésről tárgyalt a DK árnyékkormánya első ülésén.

Megtartotta első ülését hétfőn a Demokratikus Koalíció (DK) Dobrev Klára vezette árnyékkormánya, amelyről Kálmán Olga, az árnyékkormány szóvivője és Molnár Csaba, árnyék-kancelláriaminiszter számolt be az ülés után.

Mint kiderült, öt előterjesztésről tárgyaltak: az első „a magyar polgárok rezsiemelés elleni védelme érdekében szükséges azonnali lépésekről“ szólt. Ennek érdekében a párt differenciált rezsiár-, illetve kikapcsolási moratóriumot, kétszeresére emelt átlagfogyasztási értéket, a megemelt árú energia esetében öt százalékra csökkentett ÁFÁ-t javasolt, továbbá azt is, hogy a megemelt elektromos rendszerhasználati díjat az év eleji szinten fagyasszák be. Ezekről a DK határozati javaslatot is beterjeszt az Országgyűlés elé.

Molnár Csaba elmondta, „nem naivak“, tudják, hogy a Fidesz semmit nem fog megszavazni a javaslataikból, de „muszáj megmutatni, hogy lehet ezt másképp is csinálni“.

A második pontban javaslatot tesznek az európai minimálbér bevezetésére, méghozzá a nettó medián átlagbér 60 százalékán, ez a párt számítási szerint legalább 27 százalékos béremelést jelentene. Erről egyelőre nem nyújtanak be parlamenti javaslatot, mert mint Molnár elmondta, az Orbán-kormánynak még másfél éve van a minimálbérrel kapcsolatos uniós irányelv átültetésére. Az árnyékkormány tárgyalt a csőd szélén álló és átláthatatlan tulajdonosi szerkezetű Dunaferr "dolgozóinak megmentéséről“, ennek érdekében szintén parlamenti határozati javaslatot fognak beterjeszteni.

A negyedik pontban az önkormányzatok által fizetendő „brutális, tízszeres rezsiárak“ ellensúlyozásáról egyeztettek. Ennek érdekében a felelős árnyékminiszterek azonnali egyeztetést kezdeményeznek önkormányzati vezetőkkel, majd október végéig javaslatcsomagot is készítenek.

– Az árnyékkormány a gyerekek pártján áll – mondta Molnár Csaba, és jelezte, hogy „A gyerekeket érintő megszorítások elleni védelemről“ parlamenti határozati javaslatot fognak benyújtani: a gyermekek ellátásában részt vevő szakintézmények bezárási tilalmáról, az iskolák fűtésnek megoldásáról, illetve plusz forrásokat javasolnak az önkormányzatoknak, hogy a gyermekeknek szolgáltató intézményeket nyitva tudják tartani.

Kérdésre válaszolva Molnár Csaba elmondta, az árnyékkormány miatt nem tartanak a többi ellenzéki párt rosszallásától, szerinte alternatíva felmutatásával „nincs mire várni“.