Patthy Loránd;

2022-09-28 13:47:00

Valószínű, hogy továbbra is használhatja a kormány a Pegasus-kémszoftvert

A korábban politikusok, újságírók megfigyelésére is használt izraeli kiberfegyvert egy közvetítő cégen keresztül szerezték be, amely Pintér Sándor bizalmasához, a III/II-es múltú Tasnádi Lászlóhoz is köthető.

Kormánypárti és ellenzéki képviselők egyhangúlag szavazták meg azt a rutinszerűnek tűnő intézkedést a parlament nemzetbiztonsági bizottságában 2017. október 11-én, amely lehetővé tette, hogy a bizottság által felügyelt magyar titkosszolgálatok közbeszerzési eljárás nélkül, a verseny és a nyilvánosság kizárásával szerezhessenek be bizonyos eszközöket. Három ilyen kérelemről is döntöttek, amelyek közül az utolsó egy olyan technológia megvásárlásáról szólt, amely a mobiltelefonok feltörésével az azokon tárolt összes adathoz hozzá tud férni. A rövid leírás ugyan nem tartalmazta, hogy pontosan mely technológiáról van szó, de később kiderült: ez volt a Pegasus-kémszoftver - írja a Direkt36 három, az ülésről konkrét információkkal rendelkező forrásra hivatkozva.

Az eszközt a titkosszolgálati megfigyeléseket technikailag lebonyolító Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ) akarta beszerezni, s az ellenzék is egyhangúlag, kérdés nélkül szavazta meg a kémszoftver közbeszerzések alóli mentesítését.

A tényfeltáró lap cikkéből kiderül, az NBSZ nem közvetlenül vásárolta meg a Pegasust az izraeli NSO Group-tól, hanem az NSO egyik luxemburgi bejegyzésű vállalata volt az eladó, a vevő pedig a Communication Technologies Kft. nevű magyar közvetítőcég.

A Pegasust körülbelül nettó hatmillió euróért, akkori árfolyamon átszámítva körülbelül bruttó 2,5-3 milliárd forint közötti összegért vásárolták meg, az NBSZ állítása szerint ez volt a legolcsóbb ajánlat a piacon elérhető hasonló képességű eszközre. Az MSZP-s Molnár Zsolt, mint a Pegasus megvásárlását akkor támogató ellenzéki nemzetbiztonsági bizottsági tag a Direkt36-nak azt megerősítette, hogy „a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat szakmailag megalapozott, korrekt előterjesztéseket szokott benyújtani, ami nem mondható el minden állami szervről. Tapasztalatom szerint a szakszolgálat beszerzéseivel kapcsolatban az ellenzéki képviselők részéről is mindig megvolt a bizalom.” Molnár Zsolton kívül más ellenzéki bizottsági tag nem reagált a lap megkeresésére. Keresték emellett a kormányt, a Communication Technologies Kft. vezetőjét, Tasnádi Lászlót és az NSO Groupot is, de ők sem válaszoltak.

Tasnádi László pályafutását egyébként a kommunista pártállam titkosszolgálatainál kezdte, előbb a hírszerzésnél dolgozott, majd III/II-es ügynökként. Még Nagy Imre 1989-es újratemetésekor is éppen a BRFK III/II-es operatív tisztjeként beépített ügynököktől, köztük egy volt ÁVH-stól várt jelentéseket. Ez nem jelentett akadályt abban, hogy a harmadik Orbán-kormány rendészeti államtitkára legyen. Ebbéli tisztségében a titkosszolgálatokat is felügyelte, azonban a múltja előbb-utóbb ráégett és 2016-ban lemondásra kényszerült. A második Orbán-kormány idején Pintér Sándor kabinetfőnökeként is működött.

A Pegasus beszerzésekor viszont a Communication Technologies tulajdonos-ügyvezetője Neuman Péter volt, aki a Direkt36 információi szerint régóta ismert szereplő a biztonsági eszközök kereskedelmének piacán, s számos olyan állami eszközbeszerzésben vett részt, melyeknek részletei titkosak. Neuman többek között 2013-ban részt vett az amerikai belbiztonsági minisztérium kiberbiztonsági képzésén, jelenleg pedig az Egyesült Királyságban él, ugyanakkor a magyarországi politikában is ténykedett, már az MSZP–SZDSZ-kormányzás idején is állami megbízásokhoz jutott.

2017 végén, tehát a Pegasus beszerzésének nemzetbiztonsági bizottsági engedélyezését követő hónapokban a Communication Technologies Kft. tulajdonosai között Hetényi László is megjelent, előbb 10, majd 33 százalékos tulajdonrésszel. A terep nem volt új neki, ugyanis 2003-ban is tulajdonos volt a cégben egy rövid ideig.

Az utóbbi néhány évben pedig továbbra is szárnyal a vállalkozás: miközben már Neuman Péter mellett Hetényi László és Tasnádi László is 33-33 százalékos részesedéssel bírt, évi 2-2,5 milliárdos árbevételekhez jutottak, legutóbb, 2021-ben pedig 734 millió forintot vehettek fel osztalékként.

A Direkt36 cikkéből az is kiderült, az NBSZ először 50 eszközre szerzett kvótát, tehát egyszerre ennyi mobiltelefont tudtak lehallgatni az izraeli kiberfegyverrel. Később a kvóta néhány tucattal tovább nőtt. Bár a Pegasus-botrány tavaly nyári kirobbanását követően ősszel az a hír terjedt el, Izrael korlátozta a Pegasus és a hozzá hasonló eszközök exportját, és többek közt Magyarország sem férhet már hozzá a kémszoftverhez, ez ebben a formában biztosan nem igaz, csupán leszűkítették azoknak az országoknak a körét, amelyeknek az izraeli védelmi minisztérium automatikusan megadja az exportengedélyt. És azt sem tudni, hogy Magyarország egyáltalán azok között az országok között van-e, amelyek lekerültek a listáról.

A botrány kirobbanása után ellenzéki képviselők zárt ajtók mögött megpróbálták megtudni, hogy vajon továbbra is használják-e a Pegasus-kémszoftvert, az egyik polgári titkosszolgálat vezetője viszont többször is megkerülte az egyenes válaszadást. Az egyik politikus szerint hiába lepleződött le az eszköz és a vele végzett megfigyelések, bizonyos esetekben a Pegasust azóta ismét használták.

„A botrány után induló magyarországi vizsgálatok mind arra jutottak, hogy minden teljesen törvényes volt, nincs itt semmi látnivaló. Akkor meg miért ne használhatnák?” - tette fel a költői kérdést a forrás.