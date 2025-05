Valószínű, hogy továbbra is használhatja a kormány a Pegasus-kémszoftvert

A korábban politikusok, újságírók megfigyelésére is használt izraeli kiberfegyvert egy közvetítő cégen keresztül szerezték be, amely Pintér Sándor bizalmasához, a III/II-es múltú Tasnádi Lászlóhoz is köthető.