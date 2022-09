Gulyás Erika;

népszámlálás;számlálóbiztos;Orbán-kormány;statisztika;demográfia;

2022-09-29 16:30:00

Szombaton kezdődik a népszámlálás Magyarországon, és nem lesz diadalmenet

Elkezdődik a hét végén a Covid-19 járvány miatt elhalasztott népszámlálás. Egyelőre nem tudni, hogy az érzékeny adatokra hányan válaszolnak majd és azt sem, hol kell „nyomozniuk” a számlálóbiztosoknak.

A szombaton nulla órakor kezdődő népszámlálás és lakásösszeírás kérdőíveinek 40-50 százalékát online tölti majd ki a lakosság – erre számít a Jegyzők Országos Szövetségének elnöke. Az előző adatfelvételnél, tizenegy évvel ezelőtt ez az arány még csak 19 százalék volt, de Tóth János szerint az utóbbi évek társadalmi változásai a népszámlálásban is tükröződnek majd.

Míg az előző két összeírásra sok számlálóbiztos jelentkezett, idén nehezebb dolguk van a szervezésükért helyben felelős önkormányzati jegyzőknek – mondja. Vannak körzetek, ahol még most is toboroznak. Részben azért, mert a hónapokkal ezelőtt kitalált díjazás, a többhetes megfeszített munkáért kapható nagyjából 200 ezer forint az infláció miatt elértéktelenedett. De az sem teszi vonzóvá a lehetőséget, hogy arra lehet számítani, az ingatlantulajdonosok nem mindenhol engedik be a tablettel érkező biztosokat, elfordulhat, hogy a számláló az ajtóban kényszerül kitölteni a kérdőíveket, vagy akár az is, hogy a saját lakásába invitálja be a bizalmatlan embereket, ha teljesíteni akarja a feladatát. A Göd jegyzőjeként dolgozó szakember elmondása szerint ők berendeznek az első, csak online válaszadást engedő időszakban is egy irodát, ahol tanácsot kérhet mindenki, ha elakad a kérdőív kitöltése közben.

A számlálóbiztosok munkája október 17-én kezdődik, akkor derül ki, hány lakásban választották az elektronikus válaszadást október 1. és 16. között, vagyis hová nem kell becsengetniük. A többi lakásban élők viszont november 20-ig már csak az ő segítségükkel adhatnak választ a kérdésekre.

Az első kérdéskör az ingatlan állapotáról és felszereltségéről szól, majd az internettel és korszerű energetikai rendszerekkel kapcsolatos kérdések következnek, most először. A statisztika akár már tavasszal kimutathatja, hány lakásban van hőszivattyús fűtés, vagy napkollektor.

A 2011-es számlálásnál még nem kérték a kitöltő nevét, most azonban igen, mert állítólag ezek a személyes adatok zárják ki azt, hogy valaki több helyen is szerepeljen az országos névsorban. Azt viszont nem tudni, hogy a név megadása hány embert riaszt majd el attól, hogy érzékeny – például a vallásra vagy a nemzetiségre – vonatkozó kérdésekre is válaszoljon.

Miközben ugyanis a válaszadás alapból kötelező, több érzékenynek számító témánál nem az, ami megnehezíti az ezekre az adatokra alapozó későbbi társadalomkutatásokat. A nemzetiségre vonatkozó kérdésre adott válasznál például 2011-ben a más kutatások alapján várt létszám kevesebb mint fele vallotta magát cigánynak. Ezt a hibát most azzal próbálják orvosolni, hogy második nemzetiséget is meg lehet adni, vagyis a magukat magyarnak és romának tekintők nem kerülnek választás elé. A kérdés ennek ellenére viharokat kavarhat, már a nyár végén a romákat megfélemlítő akciókról érkeztek jelentések, amelyek befolyásolhatják, hogy be merik-e vallani cigányságukat.

Hasonlóan vitatott terület a vallási hovatartozás kinyilvánítása. Nemrég az alapvető jogok biztosához fordult a Magyar Ateista Társaság (MATT), mert a KSH megszüntette az ateisták külön válaszlehetőségét, s az idei kérdőíven már csak a vallások között lehet beírni, ha valaki nem hisz egyetlen istenben sem.