Danó Anna;

Heim Pál;

2022-09-29 17:01:00

Új, gyermekbarát röntgengépet állított szolgálatba a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

Mostantól pontos röntgenfelvétel készülhet akár kézben tartott csecsemőről is.

Könnyebbé válik a gyerekek kivizsgálása, műtétje és rehabilitációja azokkal az új eszközökkel, amelyeket most állított szolgálatba európai támogatással a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet. Mostantól készülhet pontos röntgenfelvétel kézben tartott csecsemőről, izgő-mozgó kicsikről is a Heim Pálban. A csütörtökön szolgálatba állított új röntgengép „ultra alacsony sugárdózis” mellett mindössze 15-20 másodperc alatt készít egyidejűleg frontális és oldalirányú teljes test felvételeket. Ez a röntgenberendezés ki van egészítve egy 3D-s test-szkennerrel, így kiváltható vele a CT vizsgálat is. Ezt az eszközt a sürgősségi ellátásban, valamint a teljes csont-rendszert érintő betegségekben, onkológiai diagnózisok pontosításában is kívánják alkalmazni.

Bénult gyerekek rehabilitációja, mozgásképességének fejlesztése válik lehetővé egy, a virtuális valóság eszközeit is alkalmazó számítógépes rendszerrel. Ennek alkalmazását a Heim Pál ortopéd szakorvosai és gyógytornászai a cseh katonai rehabilitációs központban tanulták meg. Az eszköz és a módszer elsősorban olyan gyerekek hatékony fejlesztését segítheti, akik ugyan elvesztették az alsó, illetve a felső végtagjuk mozgásképességét, de rezgéseket még érzékelnek. A terápiával megelőzhető a mozdulatlansággal együtt járó izomleépülés.

A technológiai újdonságok mellett rendszerbe állít az intézmény egy új műtéti technikát is. A gyermekkorban oly gyakori középfülgyulladások operációjában mostantól az orvosokat a képalkotó eszközök mellett számítógépes navigáció is segíti. Azokban az esetekben, amikor már nincs lehetőség a gennyes fülfolyás megszüntetésére, a sziklacsont részleges eltávolításával javítják a betegek hallását. Ez a beavatkozás bonyolult és nem veszélytelen. Az új műtéti eljárás növeli a precizitást és ez jelentősen javítja a beteg életesélyeit.